В этом году в подразделения, действующие в условиях Арктики и Крайнего Севера, поступит ЗРК "Тор-М2ДТ"



ЗРК «Тор-М2ДТ» на подготовке к параду 72 годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Источник: http://sadko.biz/ ЗРК «Тор-М2ДТ» на подготовке к параду 72 годовщины Победы в Великой Отечественной войне.Источник: http://sadko.biz/

ЦАМТО, 9 января. В этом году в подразделения, действующие в условиях Арктики и Крайнего Севера, поступит ЗРК малой дальности "Тор-М2ДТ" сообщил начальник войсковой ПВО ВС РФ генерал-лейтенант Александр Леонов.

"На завершающем этапе находится разработка "арктического" ЗРК малой дальности "Тор-М2". Средства комплекса размещаются на базе двухзвенных тягачей ДТ-30ПМ высокой проходимости. ЗРК позволит нести боевое дежурство в сложных климатических условиях Арктики и Крайнего Севера как в составе зенитного ракетного дивизиона, так и полностью автономно парами боевых машин", – сообщил А.Леонов.

"Боевые средства комплекса "Тор-М2ДТ" были представлены широкой общественности на Параде Победы в Москве 9 мая 2017 года", напомнил А.Леонов

Автономный зенитный ракетный комплекс малой дальности "Тор-М2ДТ", адаптированный к особо тяжелым климатическим условиям, способен выполнять боевые задачи в условиях экстремально низких температур и сложной пересеченной местности, говорится в сообщении Группы информационного обеспечения Сухопутных войск, опубликованном на сайте военного ведомства 2 января.