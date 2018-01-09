Около 50 ед. новых образцов армейской и оперативно-тактической авиации получит Западный военный округ в 2018 году



Пилот ВВС России.

Источник: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Пилот ВВС России.Источник: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

ЦАМТО, 9 января. Согласно планам, в объединение ВВС и ПВО Западного военного округа в 2018 году поступят около сорока боевых самолетов Су-34, МиГ-31, Су-35 и Су-30СМ.

Кроме того, части армейской авиации округа получат партию новых многоцелевых вертолетов Ми-8 и Ка-27.

В 2017 году авиация ЗВО получила всю запланированную технику в полном объеме, говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа, опубликованном на сайте военного ведомства 2 января.