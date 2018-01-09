Около 50 ед. новых образцов армейской и оперативно-тактической авиации получит Западный военный округ в 2018 году
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Пилот ВВС России.
Источник: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
ЦАМТО, 9 января. Согласно планам, в объединение ВВС и ПВО Западного военного округа в 2018 году поступят около сорока боевых самолетов Су-34, МиГ-31, Су-35 и Су-30СМ.
Кроме того, части армейской авиации округа получат партию новых многоцелевых вертолетов Ми-8 и Ка-27.
В 2017 году авиация ЗВО получила всю запланированную технику в полном объеме, говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа, опубликованном на сайте военного ведомства 2 января.
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09.01.2018
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