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Радиотехнические войска ВКС обнаружили и сопроводили более 600 тысяч воздушных объектов в 2017 году

10.01.2018 ЦАМТО 131 0
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Командный пункт. Архивное фото
Командный пункт. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Михаил Фомичев

ЦАМТО, 9 января. Радиотехнические войска Воздушно-космических сил в течение 2017 года обнаружили и сопроводили более 600 тысяч различных воздушных объектов.

На сегодняшний день радиотехнические войска ВКС оснащены радиолокационными станциями и радиолокационными комплексами, способными в любое время года и суток, независимо от метеорологических условий и помех, обнаруживать весь спектр воздушных объектов, в том числе выполненных по технологии "стелс".

Радиолокационные комплексы и станции боевого и дежурного режима способны обнаруживать воздушные объекты на дальности более 400 км и высоте более 100 км. Они способны одновременно автоматически обнаруживать и сопровождать более 200 целей различных классов – самолетов, вертолетов, дистанционных пилотируемых летательных аппаратов и ракет на малых, средних и больших высотах.

Радиолокационные станции (комплексы) предназначены для обнаружения воздушных объектов, а также определения их дальности, скорости, высоты и определения государственной принадлежности, говорится в сообщении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, опубликованном на сайте военного ведомства 1 января.
09.01.2018
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ

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