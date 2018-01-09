Радиотехнические войска ВКС обнаружили и сопроводили более 600 тысяч воздушных объектов в 2017 году
|
|
Командный пункт. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Михаил Фомичев
ЦАМТО, 9 января. Радиотехнические войска Воздушно-космических сил в течение 2017 года обнаружили и сопроводили более 600 тысяч различных воздушных объектов.
На сегодняшний день радиотехнические войска ВКС оснащены радиолокационными станциями и радиолокационными комплексами, способными в любое время года и суток, независимо от метеорологических условий и помех, обнаруживать весь спектр воздушных объектов, в том числе выполненных по технологии "стелс".
Радиолокационные комплексы и станции боевого и дежурного режима способны обнаруживать воздушные объекты на дальности более 400 км и высоте более 100 км. Они способны одновременно автоматически обнаруживать и сопровождать более 200 целей различных классов – самолетов, вертолетов, дистанционных пилотируемых летательных аппаратов и ракет на малых, средних и больших высотах.
Радиолокационные станции (комплексы) предназначены для обнаружения воздушных объектов, а также определения их дальности, скорости, высоты и определения государственной принадлежности, говорится в сообщении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, опубликованном на сайте военного ведомства 1 января.
|
09.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
10.01.2018 Вслед «сирийскому экспрессу» — «суданский экспресс»
10.01.2018 Ударные дроны
10.01.2018 Поставка военным боевых машин "Терминатор" начнется в марте
10.01.2018 Новые БТР-82А поступили на вооружение учебного центра на Урале
10.01.2018 Беларусь ремонтирует казахстанские Су-25
10.01.2018 Эксперты: боевики могут атаковать корабли ВМФ РФ в Тартусе катерами со взрывчаткой
10.01.2018 МО РФ: самолет США был в районе Хмеймима в период атаки террористов на российские объекты
10.01.2018 "Вертолеты России" передали Минобороны РФ модернизированные вертолеты Ка-27М