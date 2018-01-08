Экономия за счет кооперации государств-членов в сфере обороной политики позволит больше инвестировать в бюджет обороны ЕС - Юнкер
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Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер во время заседания Европарламента в Страсбурге. 14 сентября 2016 года.
Источник: Vincent Kessler / Reuters
Брюссель. 8 января. ИНТЕРФАКС - Европейскому союзу по разделу обороны не хватает не идей, а средств, заявил в понедельник председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, выступая в Брюсселе на конференции по формированию будущего многолетнего финансового плана ЕС.
"Эта амбиция (собственная оборонная политика ЕС - ИФ) также имеет бюджетный характер. Неразумное расходование средств в сфере расходов на оборону (в целом государствами ЕС - ИФ) огромно. В комиссии мы пришли к выводу, после того, как сделали свои (...) подсчеты, что, объединяя государственные рынки и другие инструменты оборонной политики, включая исследования, мы сможем экономить от 25 до 100 млрд евро в год", - сказал глава Европейской комиссии.
По его словам, это, в свою очередь, позволит "после 2020 года мобилизовать в области военных исследований и усиления оборонных возможностей Европы объем инвестиций (в бюджете ЕС - ИФ) до 5,5 млрд евро, что того стоит".
При этом он также указал на важность увеличения будущего финансирования механизма реакции на природные катастрофы, которые регулярно повторяются в Европе не без связи с климатическими изменениями.
"Мы должны выделять больше средств в распоряжение европейского механизма гражданской защиты, чего не делалось раньше", - высказал свое убеждение Ж.-К.Юнкер.
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08.01.2018
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