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Бюджет Минобороны РФ на 2018 г. не будет секвестирован, останется на уровне 2017 г

09.01.2018 Интерфакс-АВН 339 0
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Военнослужащие на территории музея РВСН на базе Учебного центра РВСН в Балабаново Калужской области
Военнослужащие на территории музея РВСН на базе Учебного центра РВСН в Балабаново Калужской области.
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

Москва. 8 января. ИНТЕРФАКС - Военный бюджет на 2018 год будет на уровне 2017 года, он подготовлен с учетом завершения операции в Сирии, сообщили в Минобороны РФ.

"Бюджет Минобороны РФ на 2018 год не будет подвергнут секвестру и сформирован на уровне 2017 года", - говорится в сообщении на сайте военного ведомства.

"В 2017 году бюджет военного ведомства был сокращен на 6%. Сокращение не затронуло расходы на социальные обязательства и госпрограмму вооружений", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что планирование бюджета 2018 года осуществлялось с учётом завершения сирийской операции.
08.01.2018
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Страны
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ

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