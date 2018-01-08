Бюджет Минобороны РФ на 2018 г. не будет секвестирован, останется на уровне 2017 г
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Военнослужащие на территории музея РВСН на базе Учебного центра РВСН в Балабаново Калужской области.
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев
Москва. 8 января. ИНТЕРФАКС - Военный бюджет на 2018 год будет на уровне 2017 года, он подготовлен с учетом завершения операции в Сирии, сообщили в Минобороны РФ.
"Бюджет Минобороны РФ на 2018 год не будет подвергнут секвестру и сформирован на уровне 2017 года", - говорится в сообщении на сайте военного ведомства.
"В 2017 году бюджет военного ведомства был сокращен на 6%. Сокращение не затронуло расходы на социальные обязательства и госпрограмму вооружений", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что планирование бюджета 2018 года осуществлялось с учётом завершения сирийской операции.
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08.01.2018
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