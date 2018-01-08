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"Роскосмос" заранее похвастался солидным ростом прибыли

09.01.2018 Lenta.ru 149 0
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Космодром Байконур
Космодром Байконур.
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

Чистая прибыль предприятий, входящих в "Роскосмос", по итогам 2017 года в четыре раза превысит показатели 2016-го. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе госкорпорации.

"Базовые финансово-экономические показатели имеют позитивный тренд", — сказали там и добавили, что, согласно прогнозам, общая прибыль составит порядка 13 миллиардов рублей.

В ближайшие годы госкорпорация ставит задачу повысить долю успешных запусков ракет-носителей до 99 процентов и увеличить срок активного существования и гарантийные сроки производимых космических аппаратов на 25-30 процентов.

В декабре помощник президента России Андрей Белоусов назвал "Роскосмос" "ни фига не зарабатывающим". По его мнению, такие проекты, как система "Глонасс" или работа МКС, — "железо, эта вся форма деятельности — не деньги, извините". "Я все жду, когда Роскосмос придет и скажет: давайте ФЦП (Федеральную целевую программу развития космоса — прим. "Ленты.ру") закроем, дайте деньги в капитал, я буду зарабатывать", — сказал он.

В конце года вице-премьер Дмитрий Рогозин согласился с одним из пользователей Facebook, назвавшим "Роскосмос" проедающей бюджет шелупонью. Комментарий был размещен под записью чиновника, где тот критикует выводы корпорации о причинах неудачного пуска с космодрома Восточный.

28 ноября из-за неполадок с разгонным блоком была утеряна головная часть ракеты "Союз-2.1б" (с 19-ю спутниками на борту). В госкорпорации объяснили инцидент ошибкой в программном обеспечении разгонного блока и ракеты-носителя, заложенной еще 20 лет назад. Позже Рогозин заявил, что при подготовке запуска сотрудники перепутали космодромы: "Союз-2.1б" запускали с "Восточного", при этом параметры траектории рассчитали с учетом старта с Байконура,
08.01.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
Восточный Космодром
ГЛОНАСС
МКС
Союз-2 РН

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