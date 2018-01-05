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Клинцевич уверен в безопасности базы Хмеймим после атаки

09.01.2018 Известия.ru 199 0
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Авиабаза Хмеймим
Авиабаза Хмеймим.
Источник: РИА Новости/Максим Блинов

Первый заместитель главы Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич уверен, что в Сирии в настоящий момент достаточно российских военных для обеспечения усиленной охраны авиабазы Хмеймим в Сирии, которая подверглась обстрелу со стороны боевиков.

"Разумеется, все необходимые выводы будут сделаны, что сведет возможности внезапного нападения к минимуму. Не сомневаюсь, что российские военные вполне обойдутся имеющимися силами в Сирии. Их вполне достаточно для усилия охраны базы", — приводит слова сенатора "Интерфакс".

Ранее в Минобороны России сообщили, что на территории базы Воздушно-космических сил России (ВКС РФ) "Хмеймим" усилены меры безопасности после обстрела боевиками в ночь на 31 декабря 2017 года.

В результате нападения погибли двое российских военных.

Информацию об уничтожении семи самолетов ВКС России в оборонном ведомстве опровергли.

 
05.01.2018
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Страны
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ

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