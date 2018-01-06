Минобороны сообщило подробности сближения Су-30 и F-15 над Балтикой



Многоцелевые истребители Су-30СМ.

Источник: © РИА Новости / Максим Блинов Многоцелевые истребители Су-30СМ.Источник: © РИА Новости / Максим Блинов

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Экипажи российских истребителей Су-30СМ выполняли 23 ноября и 13 декабря плановые учебные полеты над нейтральными водами Балтийского моря, не нарушая границ других государств, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны.

"Маршрут полетов российских истребителей был согласован с органами управления воздушным движением и осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств", - отметили в ведомстве.

Кроме того, указывается, что "в ходе совершения полетов самолеты F-15 НАТО приблизились на безопасное расстояние к российским истребителям, после чего поменяли курс и удалились".

Ранее Пентагон опубликовал видео сопровождения двух российских истребителей в Балтийском регионе. По заявлению американского военного ведомства, перехват выполнили, так как самолеты "не передали коды, которых требуют авиадиспетчеры".

Для сопровождения самолетов поднимали экипажи 493-й истребительной эскадрильи 48-й авиационной группы ВВС США, которая базируется на британской авиабазе Лейкнхет.

Американские истребители в рамках НАТО участвуют в операциях по контролю воздушного пространства Балтики.