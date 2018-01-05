Некоторые детали контрактов на поставку истребителей Eurofighter Typhoon Кувейту и Катару



Истребитель Eurofighter Typhoon FGR.4 (британский военный номер ZK318, серийный номер 308/BS079) из состава 6-й эскадрильи ВВС Великобритании в ходе учений "Magic Carpet" в Омане, ноябрь 2017 года.

Источник: ВВС Великобритании Истребитель Eurofighter Typhoon FGR.4 (британский военный номер ZK318, серийный номер 308/BS079) из состава 6-й эскадрильи ВВС Великобритании в ходе учений "Magic Carpet" в Омане, ноябрь 2017 года.Источник: ВВС Великобритании

Веб-ресурс "AIN Online" в материале Chris Pocock "Qatar and Kuwait Eurofighter Sales-More Details Revealed" сообщает некоторые подробности заключенных европейскими производителями контрактов на поставку истребителей Eurofighter Typhoon Кувейту и Катару.

Истребитель Eurofighter Typhoon FGR.4 (британский военный номер ZK318, серийный номер 308/BS079) из состава 6-й эскадрильи ВВС Великобритании в ходе учений "Magic Carpet" в Омане, ноябрь 2017 года (с) ВВС Великобритании

Контракт стоимостью 7,957 млрд евро на поставку Кувейту 28 истребителей Eurofighter Typhoon (22 одноместных и шести двухместных) был заключен итальянской компанией Leonardo в мае 2016 года. Поставка самолетов будет производиться с итальянской производственной линии Leonardo, где производство первых машин уже начато. Кувейт должен получить истребители с 2020 по 2023 годы.

Согласно публикации, консорциум Eurofighter охарактеризовал истребители, которые должны быть поставлены Кувейту, как "самый совершенный вариант истребителя из всех изготовленных". В частности, кувейтские Typhoon станут первыми серийными истребителями этого типа, которые получат РЛС Captor E-Scan с активной фазированной антенной решеткой. Хотя испытания этой РЛС были начаты еще десять лет, однако до настоящего времени все четыре европейские страны-участницы консорциума Eurofighter отказывались от приобретения этих РЛС по стоимостным причинам.

Согласно информации Leonardo, также кувейтские Typhoon будут оснащены подвесными прицельно-навигационными контейнерами Lockheed Martin Sniper и подвесными контейнерами имитации воздушного боя DRS-Cubic ACMI P5. В состав вооружения кувейтских самолетов войдут крылатые ракеты MBDA Storm Shadow и управляемые ракеты Brimstone и "другое вооружение класса "воздух-поверхность".

Контракт на поставку Eurofighter Typhoon КУвейту включает также строительство новой инфраструктуры на авиабазе Аль-Салем ВВС Кувейта, где будут базироваться эти самолеты и создание там центра подгтовки и переучивания летного состава. В контракт входит также сервисная поддержка сроком на три года (с опционом еще на пять лет).

Что касается подписанного в декабре 2017 года межправительственного контракта между Великобританией и Катаром общей стоимостьюоколо 6 млрд фунтов стерлингов на поставку Катару 24 истребителей Eurofighter Typhoon, то выступающая его основным исполнителем корпорация ВАЕ Systems сообщила, что ее доля в контракте составит около 5 млрд фунтов стерлингов, и первый платеж с катарской стороны ожидается в середине 2018 года.

Самолеты для Катара будут изготавливаться на сборочной линии ВАЕ Systems в Вартоне, причем поставки истребителей Катару начнутся не ранее конца 2022 года. Это даст ВВС Катара время на получение и освоение до того 36 заказанных французских истребителей Dassault Rafale и 36 американских истребителей Boeing F-15QA, и подготовку достаточного количества летного и наземного состава. ВАЕ Systems должна в рамках контракта также организовать новый технический колледж в Дохе для подготовки технического состава ВВС Катара.

Согласно межправительственному соглашению, Королевские ВВС Великобритании создадут совместную с катарской стороной эскадрилью Joint Operational Squadron (JOS) для подготовки катарского летного и наземного состава, который будет "временно интегрирован в состав эскадрильи". Cогласно информации британского министерства обороны, эскадрилья будет создана на британской авиабазе Конингсби путем перебазирования туда и переформирования 12-й эскадрильи Королевских ВВС Великобритании, которая сейчас базируется на аэродроме Мархэм и оснащена самолетами Tornado GR.4A. В процессе переформирования 12-я эскадрилья будет переоснащена истребителями Typhoon наиболее старой модификации Tranche 1 из состава британских ВВС.