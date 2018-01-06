В пятничном телесюжете показали "разбомбленный" в Сирии самолет ВКС



Бомбардировщик Су-24 ВКС с бортовым номером "29".

Источник: кадр из видео телеканала "Звезда" Бомбардировщик Су-24 ВКС с бортовым номером "29".Источник: кадр из видео телеканала "Звезда"

Телеканал "Звезда" в пятницу показал сюжет с прямым включением журналиста с авиабазы Хмеймим о доставке новогодних подарков сирийским детям. Во время телесюжета в кадре виден бомбардировщик Су-24 ВКС с бортовым номером "29". Судя по ролику, военный самолет невредим и выруливает на взлетную полосу. Ранее сообщалось, что этот борт мог пострадать при атаке боевиков 31 декабря.

"Уничтоженный" самолет с бортовым номером 29 заметили авторы telegram-канала "Майор и генерал": "Съемки Су-24 ВКС РФ в Хмеймиме, бортовой номер 29, который якобы уничтожен в статье Коммерсанта и якобы поврежден на фото Сапонькова. Самолет выруливает на взлетку".

В пятничном сюжете телеканала "Звезда" рассказывается, что российские военные доставили на авиабазу Хмеймим 25 тонн гуманитарного груза с необходимыми продуктами, медикаментами и детскими подарками к новогодним праздникам. Гуманитарный груз с авиабазы Хмеймим был доставлен грузовым самолетом в Дамаск при сопровождении Су-24. В сюжете демонстрируется бомбардировщик Су-24 с бортовым номером 29. Ранее в СМИ появилась информация о том, что в ходе обстрела российской базы в Хмеймиме исламисты уничтожили семь военных самолетов. Однако позже ее опровергла пресс-служба Министерства обороны РФ. "31 декабря 2017 года с наступлением темного времени суток аэродром Хмеймим подвергся внезапному минометному обстрелу мобильной диверсионной группы боевиков. Сообщение "Коммерсанта" о якобы "фактическом уничтожении" семи российских военных самолетов на авиабазе Хмеймим – фейк. Российская авиагруппа в Сирии боеготова и продолжает выполнять все задачи по предназначению в полном объеме", – сообщили в ведомстве. После этого в сети появились фотографии российской военной техники, поврежденной при минометном обстреле базы Хмеймим в Сирии 31 декабря. Их опубликовал военный корреспондент Роман Сапоньков, сообщив о повреждении шести Су-24, одного Су-35С, одного Ан-72, одного Ан-30.

Виктория Федотова