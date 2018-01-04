Личный состав Минобороны привлекут к обеспечению запуска с "Восточного" ряда российских и зарубежных спутников



Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" на космодроме Восточный.

Источник: © Юрий Смитюк/TACC Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" на космодроме Восточный.Источник: © Юрий Смитюк/TACC

Москва. 4 января. ИНТЕРФАКС - Правительство РФ разрешило Министерству обороны привлекать личный состав для обеспечения запуска с "Восточного" российских космических аппаратов "Канопус-В" и американских спутников системы автоматической идентификации морских судов.

Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Разрешить Минобороны России использовать на договорной основе космические системы и комплексы военного назначения и привлекать личный состав воинских частей для обеспечения запуска с космодрома "Восточный" ракетой-носителем "Союз-2" (этап 1а) с разгонным блоком "Фрегат" космических аппаратов дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" № 3 и "Канопус-В" № 4 (Российская Федерация)", - говорится в документе.

Кроме этого, в распоряжении отмечается, что Минобороны сможет привлекать личный состав для обеспечения запусков четырех космических аппаратов технологического назначения "S-NET" (Германия), четырех космических аппаратов для сбора данных системы автоматической идентификации морских судов "LEMUR" (США) и космического аппарата технологического назначения "D-Star One" (Германия).