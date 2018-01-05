Украина провела испытания ракетного комплекса "Гром-2"



ОТРК "Гром-2".

Источник: defence-blog.com ОТРК "Гром-2".Источник: defence-blog.com

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. В Youtube появилось видео с испытаний нового оперативно-тактического комплекса "Гром-2". Украинские военные проверили двигатель новинки.

"Гром" в стакане

По информации телеканала 112 "Украина", "Гром-2" разрабатывается для нанесения ударов по одиночным и групповым стационарным целям с расстояния от 50 до 280 километров. Боевой блок одноступенчатой баллистической ракеты проектируется массой 480 килограммов.

Пользователи сети в комментариях к ролику назвали установку "убожеством" и заметили, что новинка требует доработки.

"Обычная показуха. Они до этого рассказывали, что провели успешные испытания новейшей реактивной системы залпового огня "Ольха", а на самом деле тестировали просроченные советские "Ураганы", чтобы пролонгировать их дальнейшее хранение и использование. Ну не утилизировать же, если ничего другого нет", - заметил один из участников обсуждения.

"Гром-2" не впечатляет, учитывая традиции авиастроения, заложенные советским конструктором Олегом Антоновым, который с 1952 года работал в Киеве, считают пользователи.

"Вы сначала доведите до конца, да на вооружение массовое поставьте, а потом от гордости раздувайтесь", - пишут в комментариях под видео.

Пуски в никуда

В Крыму предположили, что демонстрацией испытаний Киев сознательно сообщает о потенциальной угрозе мосту в Крым, поскольку заявленная дальность полета теоретически позволяет произвести пуск по цели в Керченском проливе с территории Украины.

"Официальный Киев обнародовал испытания новой ракеты в надежде испортить крымчанам новогодние каникулы. И, хотя, возможно, эта ракета и десяти километров не пролетит, а попадет только в небо, цель этой информационной кампании - запугать мирное население", - заявил в интервью RT депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Собеседник телеканала добавил, что "экспериментальная ракета" точно не напугает группировку российских войск в Крыму, да и на других едва ли произведет ожидаемое Киевом впечатления, поскольку пока нет ни одного убедительного фото- или видеоотчета, на котором было бы видно, как ракета попадает в цель.

"Пока что мы наблюдаем только пуски в никуда, а точнее, уход ракеты за горизонт. Где она приземляется и куда летит - эту тайну в Киеве держат за семью печатями как неудобную правду", - заключил Бальбек.

Натужная гордость

Ранее Киев сообщал об успешных испытаниях другого ракетного комплекса - РСЗО "Ольха" с боеприпасом на основе советской системы залпового огня 9К58 "Смерч". По словам президента Украины Петра Порошенко, установка стреляла со стопроцентной точностью - в цель попали все четыре ракеты.

Военный эксперт Александр Пылаев заметил, что Украина придает большое значение новым разработкам ВПК, однако гордость за указанные оружейные системы выглядит натужной.

"Дело в том, что на Украине военно-промышленный комплекс пострадал за годы независимости очень сильно. И поэтому все, что они могут производить сейчас, становится предметом несколько натужной гордости. Да, РСЗО - это не бог весть какие серьезные технологии, но если они смогли это сделать, то для украинского ВПК и это можно считать своего рода победой", - пояснил Пылаев.

Системы такого рода существуют во многих странах, и на испытания ракеты часто накрывают цель, однако важно понимать специфику пусков - какое отклонение ракеты по курсу, характеристики ее "начинки" и самой цели, добавил эксперт.

"Такая ракета может снабжаться кассетной боевой частью, которая поражает сразу большую площадь. Или же ракета, скажем, должна попасть точно в некий бункер - то есть, речь идет о претензии на точность, что означает наличие управляемого боеприпаса", - считает аналитик.