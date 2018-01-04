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Т-84 отправятся на европейский танковый биатлон

05.01.2018 Военный паритет 113 0
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Украинский танк Т-84
Украинский танк Т-84.
Источник: militaryparitet.com

"Военный Паритет", 4 янв. 2018 – Вооруженные силы Украины планируют отправить модернизированные танки Т-84 для участия в европейском танковом конкурсе 2018 (Strong Europe Tank Challenge 2018), сообщают украинские СМИ 2 января.

Согласно сайту Defense Express, министерство обороны Украины решило отправить модернизированные танки Т-84 для участия в международных соревнованиях танковых экипажей Strong Europe Tank Challenge 2018, организованных армией США в Европе и немецкой армией.

T-84 - дальнейшее развитие T-80УД путем установки, среди прочего, нескольких модулей реактивной брони, танк оснащен более совершенной системой управления огнем, аналогичной той, которая установлена на современных украинских танках "Оплот".

К этому времени на объектах ГП "Малышевский завод" были отремонтированы и модернизированы шесть основных боевых танков Т-84. Техническое обслуживание и модернизация танков Т-84 ведутся с начала 2017 года. Танк Т-84 был принят на вооружение в 2001 году, в том же году было закуплено 10 единиц. Долгое время танки этой версии находились в запасниках ряда частей Вооруженных Сил Украины.
04.01.2018
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принадлежат Военный паритет
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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Украина
Продукция
Ми-2
Т-84 Оплот
Проекты
АРМИ-20XX
Танковый биатлон

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