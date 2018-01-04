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Балтийский флот в 2018 году пополнится комплексом С-400

05.01.2018 РИА Новости 174 0
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Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

КАЛИНИНГРАД, 4 янв - РИА Новости. Соединение ПВО Балтийского флота (БФ) в 2018 году пополнится еще одним зенитным ракетным комплексом С-400 "Триумф", сообщил в четверг начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по БФ капитан 1 ранга Роман Мартов.

"Кроме того, будет продолжаться и обновление материальной части Балтийского флота - в состав соединения ракетных кораблей войдет малый ракетный корабль нового проекта, а соединение ПВО флота пополнится еще одним комплектом ЗРК С-400", - заявил Мартов, слова которого приводит пресс-служба.

Он также отметил, что в следующем году силы и войска флота примут участие в нескольких десятках мероприятий боевой подготовки различной направленности.

"Экипажам кораблей и судов флота предстоят межфлотские переходы и дальние походы и в Атлантику, Арктику, Восточное Средиземноморье, Индийский и Тихий океаны", - сказал Мартов.

По его словам, БФ также ждет пополнение в части морской авиации. Планируется поступление новых и модернизированных самолетов Су-30СМ и вертолетов Ка-27М. Знаковым мероприятием станет проведение на полигоне Хмелёвка в августе 2018 года международного конкурса по профессиональной выучке "Морской десант-2018".
04.01.2018
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Индия
Продукция
Ка-27М
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Су-30
Проекты
Арктика
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Военные учения

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