Новая российская боевая машина для ПЗРК по ряду характеристик превзойдет западные аналоги - Минобороны
|
|
ПЗРК "Верба" - российский переносной зенитный ракетный комплекс, предназначенный для поражения низколетящих воздушных целей на встречных и догонных курсах в условиях воздействия ложных тепловых помех.
Источник: Станислав Красильников/ТАСС
Москва. 4 января. ИНТЕРФАКС - В сухопутных войсках России разрабатывают боевую машину для переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК), сообщили в четверг "Интерфаксу" в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"Для подразделений, вооруженных переносными зенитными ракетными комплексами типа "Игла-С" и "Верба", завершаются разработки машины управления командира взвода и боевой машины отделения стрелков-зенитчиков", - сообщил глава войсковой ПВО (противовоздушной обороны) Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов, слова которого приводят в департаменте.
"Боевая машина способна вести разведку воздушных целей и их обстрел самонаводящимися ракетами с места и в движении", - добавили в департаменте.
Там отметили, боевая машина не будет уступать иностранным аналогам по мобильности, скрытности и степени автоматизации работы, а по ряду характеристик превзойдет их.
ПЗРК "Верба" и "Игла-С" - российские переносные зенитные ракетные комплексы, предназначенные для поражения низколетящих воздушных целей на встречных и догонных курсах в условиях воздействия ложных тепловых помех. С высокой вероятностью поражает малоизлучающие цели - крылатые ракеты и беспилотники.
|
04.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
26.12.2017 "Тор" придет в Арктику в 2018 году
25.12.2017 Оружие-2017: какую технику получила армия России
19.12.2017 Мотострелков ЦВО вооружили новейшими ПЗРК "Верба"
19.12.2017 Центральный военный округ получил новейшие ПЗРК "Верба"
09.11.2017 "Физик", "Пакет" и "Хризантема". На что способно новое российское оружие
27.09.2017 А потом этими же руками войну планируют
26.04.2017 КБМ: коломенское братство мастеров
19.04.2017 Умное оружие
|
штурм
3359
|
№1
05.01.2018 04:27
Цитата, q
"Боевая машина способна вести разведку воздушных целей и их обстрел самонаводящимися ракетами с места и в движении", - добавили в департаменте.
На крышу Тигра прикрутят ПУ с 4 ЗУР Верба/Игла-С и станцию оптико-электронной разведки и наведения, которая будет выдавать целеуказание и стрелкам-зенитчикам.
В качестве ПВО батальна/дивизиона или полков у которых в штате нет Тора, Осы или Тунгусок вполне грамотное и бюджетное решение...
Французы что-то подобное недавно показывали...
|
0Сообщить модератору