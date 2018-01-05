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Новая российская боевая машина для ПЗРК по ряду характеристик превзойдет западные аналоги - Минобороны

05.01.2018 Интерфакс-АВН 250 1
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ПЗРК "Верба"
ПЗРК "Верба" - российский переносной зенитный ракетный комплекс, предназначенный для поражения низколетящих воздушных целей на встречных и догонных курсах в условиях воздействия ложных тепловых помех.
Источник: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 4 января. ИНТЕРФАКС - В сухопутных войсках России разрабатывают боевую машину для переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК), сообщили в четверг "Интерфаксу" в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Для подразделений, вооруженных переносными зенитными ракетными комплексами типа "Игла-С" и "Верба", завершаются разработки машины управления командира взвода и боевой машины отделения стрелков-зенитчиков", - сообщил глава войсковой ПВО (противовоздушной обороны) Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов, слова которого приводят в департаменте.

"Боевая машина способна вести разведку воздушных целей и их обстрел самонаводящимися ракетами с места и в движении", - добавили в департаменте.

Там отметили, боевая машина не будет уступать иностранным аналогам по мобильности, скрытности и степени автоматизации работы, а по ряду характеристик превзойдет их.

ПЗРК "Верба" и "Игла-С" - российские переносные зенитные ракетные комплексы, предназначенные для поражения низколетящих воздушных целей на встречных и догонных курсах в условиях воздействия ложных тепловых помех. С высокой вероятностью поражает малоизлучающие цели - крылатые ракеты и беспилотники.
04.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Верба ПЗРК
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
штурм
3359
№1
05.01.2018 04:27
Цитата, q
"Боевая машина способна вести разведку воздушных целей и их обстрел самонаводящимися ракетами с места и в движении", - добавили в департаменте.

Там отметили, боевая машина не будет уступать иностранным аналогам по мобильности, скрытности и степени автоматизации работы, а по ряду характеристик превзойдет их.

На крышу Тигра прикрутят ПУ с 4 ЗУР  Верба/Игла-С и станцию оптико-электронной разведки и наведения, которая будет выдавать целеуказание и стрелкам-зенитчикам.

В качестве ПВО батальна/дивизиона или  полков у которых в штате нет Тора, Осы или Тунгусок вполне грамотное и бюджетное решение...

Французы что-то подобное недавно показывали...
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