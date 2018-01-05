Новая российская боевая машина для ПЗРК по ряду характеристик превзойдет западные аналоги - Минобороны



ПЗРК "Верба" - российский переносной зенитный ракетный комплекс, предназначенный для поражения низколетящих воздушных целей на встречных и догонных курсах в условиях воздействия ложных тепловых помех.

Источник: Станислав Красильников/ТАСС ПЗРК "Верба" - российский переносной зенитный ракетный комплекс, предназначенный для поражения низколетящих воздушных целей на встречных и догонных курсах в условиях воздействия ложных тепловых помех.Источник: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 4 января. ИНТЕРФАКС - В сухопутных войсках России разрабатывают боевую машину для переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК), сообщили в четверг "Интерфаксу" в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Для подразделений, вооруженных переносными зенитными ракетными комплексами типа "Игла-С" и "Верба", завершаются разработки машины управления командира взвода и боевой машины отделения стрелков-зенитчиков", - сообщил глава войсковой ПВО (противовоздушной обороны) Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов, слова которого приводят в департаменте.

"Боевая машина способна вести разведку воздушных целей и их обстрел самонаводящимися ракетами с места и в движении", - добавили в департаменте.

Там отметили, боевая машина не будет уступать иностранным аналогам по мобильности, скрытности и степени автоматизации работы, а по ряду характеристик превзойдет их.

ПЗРК "Верба" и "Игла-С" - российские переносные зенитные ракетные комплексы, предназначенные для поражения низколетящих воздушных целей на встречных и догонных курсах в условиях воздействия ложных тепловых помех. С высокой вероятностью поражает малоизлучающие цели - крылатые ракеты и беспилотники.