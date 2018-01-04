В Сирии разбился российский вертолет Ми-24, оба пилота погибли, причина - техническая неисправность - Минобороны РФ
|
|
Вертолеты Ми-24.
Источник: © Ростислав Кошелев/ТАСС
Обстрела с земли не было
Москва. 3 января. ИНТЕРФАКС - В Сирии потерпел катастрофу российский боевой вертолет Ми-24, обстрела с земли не было, сообщили в среду в министерстве обороны России.
Инцидент произошел 31 декабря.
"При выполнении перелета на аэродром Хама из-за технической неисправности потерпел крушение российский вертолет Ми-24. При совершении жесткой посадки в 15 км от аэродрома назначения оба пилота погибли", - сказали в Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, борттехник вертолета получил травмы, его оперативно эвакуировали поисково-спасательной группой на аэродром Хмеймим, где ему была оказана медицинская помощь.
"Никакого огневого воздействия по Ми-24 не было", - сказали в Минобороны РФ.
Некоторые интернет-ресурсы сообщали, что Ми-24 сопровождал конвой.
Ми-24 - ударный вертолет. Один из самых распространенных боевых вертолетов в мире. Неофициальное название - "Крокодил".
Ранее было известно, как минимум, о трех инцидентах с российскими военными вертолетами в Сирии.
1 августа 2016 года в провинции Идлиб в результате обстрела с земли был сбит возвращавшийся на авиабазу Хмеймим военно-транспортный вертолет Ми-8. В апреле 2016 года у города Хомс разбился российский вертолет Ми-28Н "Ночной охотник". В ноябре 2015 года в Сирии в ходе спасательной операции по поиску летчиков сбитого ВВС Турции Су-24 был подбит с земли вертолет Ми-8.
Кроме того, в июле 2016 года сообщалось, что боевики сбили из американского противотанкового комплекса сирийский вертолет Ми-25, который пилотировал российский экипаж.
Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Боевая авиация России поддерживает наземные операции сирийской армии против террористических группировок.
|
03.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
13.08.2009 ВВС: контуры нового облика
10.08.2009 Авиационный парк ВВС: переход к стратегии технического обновления
20.12.2017 Ни разу не промазали
13.09.2017 Валерий Кашин: "Наша миссия – сделать армию сильнейшей в мире"
13.07.2017 Герои войны: потери Вооруженных сил РФ в ходе сирийской операции
12.07.2016 Противостояние США и РФ в Сирии только начинается
29.03.2016 Воздушно-коммерческие силы
17.10.2014 ЦНТУ "Динамика" 25 лет
|
VK
656
|
№1
04.01.2018 06:09
впк как обычно опаздывает с новостями. Даже в провинциальных СМИ уже репосты разместили про обстрел нашей авиабазы
https://www.kommersant.ru/doc/3514249
просто пи..ц! Как такое допустили??
|
0Сообщить модератору