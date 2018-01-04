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В Сирии разбился российский вертолет Ми-24, оба пилота погибли, причина - техническая неисправность - Минобороны РФ

04.01.2018 Интерфакс-АВН 218 1
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Вертолеты Ми-24
Вертолеты Ми-24.
Источник: © Ростислав Кошелев/ТАСС

Обстрела с земли не было

Москва. 3 января. ИНТЕРФАКС - В Сирии потерпел катастрофу российский боевой вертолет Ми-24, обстрела с земли не было, сообщили в среду в министерстве обороны России.

Инцидент произошел 31 декабря.

"При выполнении перелета на аэродром Хама из-за технической неисправности потерпел крушение российский вертолет Ми-24. При совершении жесткой посадки в 15 км от аэродрома назначения оба пилота погибли", - сказали в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, борттехник вертолета получил травмы, его оперативно эвакуировали поисково-спасательной группой на аэродром Хмеймим, где ему была оказана медицинская помощь.

"Никакого огневого воздействия по Ми-24 не было", - сказали в Минобороны РФ.

Некоторые интернет-ресурсы сообщали, что Ми-24 сопровождал конвой.

Ми-24 - ударный вертолет. Один из самых распространенных боевых вертолетов в мире. Неофициальное название - "Крокодил".

Ранее было известно, как минимум, о трех инцидентах с российскими военными вертолетами в Сирии.

1 августа 2016 года в провинции Идлиб в результате обстрела с земли был сбит возвращавшийся на авиабазу Хмеймим военно-транспортный вертолет Ми-8. В апреле 2016 года у города Хомс разбился российский вертолет Ми-28Н "Ночной охотник". В ноябре 2015 года в Сирии в ходе спасательной операции по поиску летчиков сбитого ВВС Турции Су-24 был подбит с земли вертолет Ми-8.

Кроме того, в июле 2016 года сообщалось, что боевики сбили из американского противотанкового комплекса сирийский вертолет Ми-25, который пилотировал российский экипаж.

Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Боевая авиация России поддерживает наземные операции сирийской армии против террористических группировок.
03.01.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Сирия
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Турция
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Ми-24
Ми-28Н
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Су-24
Компании
Минoбороны РФ
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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
VK
656
№1
04.01.2018 06:09
впк как обычно опаздывает с новостями. Даже в провинциальных СМИ уже репосты разместили про обстрел нашей авиабазы
https://www.kommersant.ru/doc/3514249

просто пи..ц! Как такое допустили??
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