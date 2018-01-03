Путин и Моди подтвердили обоюдный настрой на развитие отношений особо привилегированного стратегического партнерства - Кремль
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24 декабря 2015. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече с представителями российских и индийских деловых кругов в Кремле.
Источник: Сергей Гунеев / РИА Новости
Москва. 3 января. ИНТЕРАКС - Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили по телефону развитие двусторонних отношений, подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее развитие отношений особо привилегированного стратегического партнерства, сообщает в среду пресс-служба Кремля.
"Обсуждено развитие двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее развитие отношений особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией. Условлено о продолжении контактов на высшем уровне", - говорится в сообщении.
Отмечается, что российский и индийский лидеры обменялись поздравлениями с Новым годом.
Разговор состоялся по инициативе индийской стороны.
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03.01.2018
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