Американский постпред при ООН Хейли: Пакистан ведет "двойную игру" и не получит финансовую помощь от США
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Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. Архивное фото.
Источник: © AP Photo / Andrew Harnik
Вашингтон. 3 января. ИНТЕРФАКС - США не предоставят Пакистану финансовую помощь из-за того, что он ведет "двойную игру", которая неприемлема для Белого дома, заявила американский постпред при ООН Никки Хейли.
"Администрация США отказывает Пакистану в предоставлении финансовой помощи в размере 255 миллионов долларов. На это есть определенные причины. Пакистан играет в двойную игру в течение многих лет", - сказала она журналистам в ООН.
Н.Хейли уточнила, что Пакистан сотрудничает с США, "но в это же время поддерживает террористов, которые атакуют американские войска в Афганистане".
"Это игра неприемлема для этой администрации. Мы ожидаем от Пакистана большего сотрудничества в борьбе с терроризмом", - подчеркнула постпред США при ООН.
В свою очередь официальные представители Белого дома и Госдепа в ходе брифингов также заявили, что США хотят, чтобы Пакистан делал больше для борьбы с терроризмом.
"Пакистан - важный союзник. У нас много проблем в этом регионе. Пакистан знает это, и мы пытаемся работать вместе над их решением, но Пакистан знает, что ему нужно делать. (...) Им нужно показать, что они искренне ведут борьбу с террористами", - отметила представитель Госдепа Хизер Нойерт.
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сказала: "Мы знаем, что Пакистан может делать больше для борьбы с терроризмом. Мы хотим, чтобы они делали это".
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03.01.2018
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