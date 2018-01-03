Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Американский постпред при ООН Хейли: Пакистан ведет "двойную игру" и не получит финансовую помощь от США

04.01.2018 Интерфакс-АВН 104 0
0
Понравилась новость?
 0
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. Архивное фото
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. Архивное фото.
Источник: © AP Photo / Andrew Harnik

Вашингтон. 3 января. ИНТЕРФАКС - США не предоставят Пакистану финансовую помощь из-за того, что он ведет "двойную игру", которая неприемлема для Белого дома, заявила американский постпред при ООН Никки Хейли.

"Администрация США отказывает Пакистану в предоставлении финансовой помощи в размере 255 миллионов долларов. На это есть определенные причины. Пакистан играет в двойную игру в течение многих лет", - сказала она журналистам в ООН.

Н.Хейли уточнила, что Пакистан сотрудничает с США, "но в это же время поддерживает террористов, которые атакуют американские войска в Афганистане".

"Это игра неприемлема для этой администрации. Мы ожидаем от Пакистана большего сотрудничества в борьбе с терроризмом", - подчеркнула постпред США при ООН.

В свою очередь официальные представители Белого дома и Госдепа в ходе брифингов также заявили, что США хотят, чтобы Пакистан делал больше для борьбы с терроризмом.

"Пакистан - важный союзник. У нас много проблем в этом регионе. Пакистан знает это, и мы пытаемся работать вместе над их решением, но Пакистан знает, что ему нужно делать. (...) Им нужно показать, что они искренне ведут борьбу с террористами", - отметила представитель Госдепа Хизер Нойерт.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сказала: "Мы знаем, что Пакистан может делать больше для борьбы с терроризмом. Мы хотим, чтобы они делали это".
03.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Пакистан
США
Компании
ООН

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.01 06:09
  • 1
В Сирии разбился российский вертолет Ми-24, оба пилота погибли, причина - техническая неисправность - Минобороны РФ
  • 04.01 06:09
  • 5722
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 04.01 05:23
  • 3
"Адмиралов" вооружат "сотовыми ракетами"
  • 04.01 05:10
  • 220
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
  • 04.01 04:27
  • 8
Россия возобновила разработку многоразовой ракеты
  • 04.01 02:53
  • 11
Оборонное предприятие в Брянске начнет производство микроэлектроники для гражданских целей
  • 04.01 02:42
  • 47
Производство МиГ-35 начнется с января 2018 года
  • 04.01 02:33
  • 4
Индия закупит сотни российских бомб
  • 04.01 00:43
  • 32
Пехота и танки получат новый зенитный купол
  • 04.01 00:21
  • 104
Рогозин требует выстроить систему персональной ответственности за неудачные космические запуски
  • 03.01 22:50
  • 3
Завершена модернизация двух истребителей по варианту Су-27СМ(3)
  • 03.01 21:41
  • 27
SpaceX показала готовую к пуску сверхтяжелую ракету Falcon Heavy
  • 03.01 21:00
  • 15
На МКС прошел показ нового эпизода "Звездных войн"
  • 03.01 19:11
  • 4
Морская авиация ВМФ рассматривает вопрос о приеме в свой состав самолетов-амфибий Бе-200
  • 03.01 14:47
  • 1
Вашингтон стремится уничтожить ООН
другие обсуждаемые темы