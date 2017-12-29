Содержание Вооруженных сил РФ в 2018 году обойдется в 1,3 трлн рублей
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Источник: © Донат Сорокин/ТАСС
В военном ведомстве также отметили, что на их переоснащение потребуется 1,5 трлн рублей
МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Расходы на содержание Вооруженных сил РФ в следующем году составят 1,3 трлн рублей, а на их переоснащение - 1,5 трлн. Об этом в пятницу сообщила журналистам заместитель министра обороны Татьяна Шевцова.
Расходы на национальную оборону не равны расходам на содержание армии", - подчеркнула замминистра. Она сообщила, что в 2016 и 2017 годах расходы на оснащение превосходили расходы на содержание армии, уточнив, что на них приходилось в этот период 60 и 40% бюджета ведомства соответственно.
Говоря про 2018 год, Шевцова заметила, что эта тенденция сохранится - "1,5 трлн - расходы на переоснащение, 1,3 трлн - расходы на содержание".
В частности, по разделу "Расходы на оснащение ВС" с 2015 года налоговые платежи предприятий оборонно-промышленного комплекса в местные и региональные бюджеты составили 481 млрд рублей, на заработную плату - 444 млрд рублей.
22 декабря министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил на итоговой коллегии Минобороны с участием президента РФ Владимира Путина , что бюджет военного ведомства на 2018 год составит $46 млрд.
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29.12.2017
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