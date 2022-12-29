Военным или гражданским: кому увеличат жалованье в новом году?

В 2018 году денежное довольствие военнослужащих будет проиндексировано на 4%. В следующие три года индексация продолжится, и на повышение окладов из федерального бюджета будет выделено порядка 300 млрд рублей.

Военнослужащие. Источник: http://armsofwar.ru/

Уже с 1 января 2018 года зарплаты военнослужащих увеличатся на 4%, также будут проиндексированы и пенсии военных пенсионеров. На эти цели в будущем году будет израсходовано около 67 млрд рублей, а за три года сумма достигнет 300 млрд рублей. Средства на индексацию выделены из «президентского резерва».

Как стало известно, ранее в Госдуме обсуждалась возможность довести зарплаты военных до более высокого уровня. На слишком малый размер довольствия жаловались в оборонном комитете нижней палаты парламента. К слову, еще в 2015 году средний уровень выплат составлял 62,2 тыс. рублей. Об этом в январе 2016 года сообщала заместитель министра обороны Татьяна Шевцова. Что касается зарплат высшего руководства военного ведомства, то эти данные скрыты.

Совершенно иным образом обстоят дела с зарплатами гражданского персонала Минобороны. Судя по данным из открытых источников, меньше всех получают работники коммунальной сферы ведомства, однако она является ключевой в обеспечении быта военных. Кроме того, во второй половине нынешнего года довольствие сотрудников ведомственных коммунальных предприятий резко снизилось во многих регионах. Причиной стало появление единой коммунальной структуры Минобороны – ФГБУ «ЦЖКУ». Уменьшение зарплат отметили в Перми, Воронежской и Ростовской областях, Камчатском и Краснодарском крае, Санкт-Петербурге, Москве и других регионах. В среднем снижение достигло 10-15 тыс. рублей в месяц. Так, например, в Подмосковье плотник коммунального предприятия Минобороны стал получать 14,5 тыс. рублей вместо 30 тыс. рублей. Для многих это оказалось сильным ударом по кошельку и семейному бюджету.

Зарплаты гражданского персонала Минобороны РФ. Источник: https://gorsite.ru/

Поступают жалобы и от работников строительной отрасли: в октябре этого года шестеро сотрудников Главного военно-строительного управления №6, возводивших космодром «Восточный», устраивали голодовку из невыплаты зарплат. На тот момент своих денег многие строители объекта не видели с апреля, а задолженность предприятия перед ними достигала почти 300 млн рублей. Стоит отметить, что в следующем году порядка 2 тыс. работников этого управления будут уволены в рамках оптимизации.

Эксперты отмечают, что колоссальный разрыв в денежном содержании военнослужащих и гражданского персонала Минобороны вряд ли удастся существенно сократить. Если зарплаты военных в ближайшие годы будут индексироваться, то зарплаты вторых с большой вероятностью останутся на прежнем низком уровне.

Автор: Виктор Плотников