В Минобороны рассказали об увеличении зарплат военных
|
|
Монеты России. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Денежное довольствие военнослужащим и пенсии военным пенсионерам будет расти в 2018 - 2020 годах на 4% ежегодно, сообщила в пятницу журналистам заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова.
"Денежное довольствие военнослужащим и пенсии военным пенсионерам будут проиндексированы с 1 января 2018 года, с 1 октября 2019 года и с 1 октября 2020 года, каждый раз на 4%", - уточнила она.
В бюджете предусмотрены расходы на 18, 22,6 и 41,2 миллиардов, соответственно.
"Таким образом, с 1 января 2018 года лейтенант, командир взвода, будет получать в месяц в среднем 66,1 тысячу рублей, что примерно на 2,5 тысяч рублей больше уровня его ежемесячного денежного довольствия в 2017 году", - отметила замминистра.
По ее словам, для офицера уровня командир батальона (подполковник) прибавка составит примерно 3,4 тысячи рублей (вместо 85,3 тысяч 88,7 тысяч).
Рост пенсий для офицеров уровня командир батальона (подполковник) составит 947 рублей, 1932 рубля и 2956 рублей в 2018, 2019 и 2020 годах, соответственно.
|
29.12.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
30.11.2017 Бондарев: на зарплаты военным в 2018-2020 годах будут выделены дополнительные средства
05.04.2016 Минобороны докупило сверхманевренности
04.04.2016 Российский ВПК: от автоматов до убийц спутников
21.03.2016 Урезание бюджета не коснулось строительства новых подлодок для ВМФ РФ
11.03.2015 Военный бюджет без тайн
11.03.2015 Т.Шевцова: финансирование ГПВ является приоритетным для бюджета Минобороны и не подлежит секвестированию
06.02.2015 «Армата» - то что надо
26.01.2015 К 2020 году до 70% бюджета Минобороны РФ будет выделяться на закупку новой техники