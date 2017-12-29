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В Минобороны рассказали об увеличении зарплат военных

03.01.2018 РИА Новости 173 0
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Монеты России. Архивное фото
Монеты России. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Владимир Трефилов

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Денежное довольствие военнослужащим и пенсии военным пенсионерам будет расти в 2018 - 2020 годах на 4% ежегодно, сообщила в пятницу журналистам заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова.

"Денежное довольствие военнослужащим и пенсии военным пенсионерам будут проиндексированы с 1 января 2018 года, с 1 октября 2019 года и с 1 октября 2020 года, каждый раз на 4%", - уточнила она.

В бюджете предусмотрены расходы на 18, 22,6 и 41,2 миллиардов, соответственно.

"Таким образом, с 1 января 2018 года лейтенант, командир взвода, будет получать в месяц в среднем 66,1 тысячу рублей, что примерно на 2,5 тысяч рублей больше уровня его ежемесячного денежного довольствия в 2017 году", - отметила замминистра.

По ее словам, для офицера уровня командир батальона (подполковник) прибавка составит примерно 3,4 тысячи рублей (вместо 85,3 тысяч 88,7 тысяч).

Рост пенсий для офицеров уровня командир батальона (подполковник) составит 947 рублей, 1932 рубля и 2956 рублей в 2018, 2019 и 2020 годах, соответственно.
29.12.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шевцова Татьяна
Проекты
2020-й год

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