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Индия возглавляет рейтинг стран мира по объему "переходящих" потенциальных контрактов на импорт ВиВТ на перспективу

03.01.2018 ЦАМТО 110 0
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Репетиция парада
Репетиция парада в честь Дня Республики. Индия, январь 2012 г.
Источник: AP Photo/Kevin Frayer

ЦАМТО, 29 декабря. Общий объем "переходящих" потенциальных контрактов на ближайшую перспективу на импорт вооружений (стоимостной объем намерений) по состоянию на конец 2017 года ЦАМТО оценивает в сумму 452,185 млрд. долл.

В расчете по каждой стране-импортеру учтены:

- завершившиеся тендеры по закупке ВиВТ, контракты с победителями которых в 2017 календарном году не подписаны;

- объявленные в 2017 году тендеры (решения по выбору победителей пока не приняты);

- объявленные ранее и проводившиеся в течение 2017 года тендеры (решения по выбору победителей пока не приняты);

- заявленные намерения по проведению тендеров в перспективе;

- заявленные намерения по прямой закупке вооружений.

- ведущиеся переговоры по закупке вооружений, о которых было заявлено официально.

Все эти перспективные программы закупок учтены на основе данных, имевшихся по состоянию на конец декабря 2017 года.

В целом в рейтинг ЦАМТО по намерениям по закупке вооружений входят 74 страны.

Первое место в рейтинге по стоимостному объему намерений по закупке вооружений занимает Индия (с большим отрывом от остальных стран) – 94,988 млрд. долл. (21%).

Второе место по стоимостному объему "переходящих" потенциальных контрактов по закупке вооружений занимает Саудовская Аравия – 53,125 млрд. долл. (11,75%). Замыкает тройку лидеров Польша – 26,670 млрд. долл. (5,9%).

На эти три страны приходится более трети (38,65%) от всего объема потенциальных контрактов на импорт вооружений на ближайшую перспективу.

Места с 4 по 10 в рейтинге по "переходящим" потенциальным контрактам на ближайшую перспективу на импорт вооружений занимают Австралия – 23,531 млрд. долл. (5,2%), Канада – 20,9 млрд. долл. (4,62%), Германия – 19,2 млрд. долл. (4,25%), Турция – 13,150 млрд. долл. (2,91%), ОАЭ – 12,975 млрд. долл. (2,87%), США – 12,650 млрд. долл. (2,80%) и Катар – 11,724 млрд. долл. (2,59%).

Первая десятка аккумулировала стоимостной объем "переходящих" потенциальных контрактов на импорт вооружений в ближнесрочной перспективе на сумму 288,913 млрд. долл. (63,89%).

По стоимостному объему "переходящих" потенциальных контрактов по закупке вооружений на перспективу места во второй десятке распределились следующим образом: Румыния – 9,406 млрд. долл., Вьетнам – 8,4 млрд. долл., Бельгия – 8,310 млрд. долл., Финляндия – около 8 млрд. долл., Великобритания – 7,735 млрд. долл., Япония – 7,721 млрд. долл., Индонезия – 7,267 млрд. долл., Израиль – 7,190 млрд. долл., Кувейт – 6,810 млрд. долл. и Швейцария – 6,5 млрд. долл.

Вторая десятка аккумулировала стоимостной объем "переходящих" потенциальных контрактов на импорт вооружений в ближнесрочной перспективе на сумму 77,339 млрд. долл. (17,1%).

В третью десятку входят Бразилия (5,765 млрд. долл.), Нидерланды (5,609 млрд. долл.), Пакистан (5,270 млрд. долл.), Норвегия (5,1 млрд. долл.), Перу (около 5 млрд. долл.), Иран (около 4 млрд. долл.), Чехия (3,626 млрд. долл.), Ирак (3,061 млрд. долл.), Южная Корея (3,045 млрд. долл.) и Малайзия (2,650 млрд. долл.).

Третья десятка аккумулировала стоимостной объем "переходящих" потенциальных контрактов на импорт вооружений в ближнесрочной перспективе на сумму 43,126 млрд. долл. (9,54%).

На остальные 44 страны приходится 42,806 млрд. долл. (9,47%).

Более подробный материал с таблицами опубликован в журнале "Мировая торговля оружием" №12.
29.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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Страны
Австpалия
Бельгия
Бразилия
Великобритания
Вьетнам
Германия
Израиль
Индия
Индонезия
Ирак
Иран
Канада
Катар
Кувейт
Малайзия
Нидерланды
Норвегия
ОАЭ
Пакистан
Перу
Польша
Румыния
Саудовская Аравия
США
Турция
Финляндия
Чехия
Швейцария
Южная Корея
Япония

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