Индия возглавляет рейтинг стран мира по объему "переходящих" потенциальных контрактов на импорт ВиВТ на перспективу



Репетиция парада в честь Дня Республики. Индия, январь 2012 г.

Источник: AP Photo/Kevin Frayer Репетиция парада в честь Дня Республики. Индия, январь 2012 г.Источник: AP Photo/Kevin Frayer

ЦАМТО, 29 декабря. Общий объем "переходящих" потенциальных контрактов на ближайшую перспективу на импорт вооружений (стоимостной объем намерений) по состоянию на конец 2017 года ЦАМТО оценивает в сумму 452,185 млрд. долл.

В расчете по каждой стране-импортеру учтены:

- завершившиеся тендеры по закупке ВиВТ, контракты с победителями которых в 2017 календарном году не подписаны;

- объявленные в 2017 году тендеры (решения по выбору победителей пока не приняты);

- объявленные ранее и проводившиеся в течение 2017 года тендеры (решения по выбору победителей пока не приняты);

- заявленные намерения по проведению тендеров в перспективе;

- заявленные намерения по прямой закупке вооружений.

- ведущиеся переговоры по закупке вооружений, о которых было заявлено официально.

Все эти перспективные программы закупок учтены на основе данных, имевшихся по состоянию на конец декабря 2017 года.

В целом в рейтинг ЦАМТО по намерениям по закупке вооружений входят 74 страны.

Первое место в рейтинге по стоимостному объему намерений по закупке вооружений занимает Индия (с большим отрывом от остальных стран) – 94,988 млрд. долл. (21%).

Второе место по стоимостному объему "переходящих" потенциальных контрактов по закупке вооружений занимает Саудовская Аравия – 53,125 млрд. долл. (11,75%). Замыкает тройку лидеров Польша – 26,670 млрд. долл. (5,9%).

На эти три страны приходится более трети (38,65%) от всего объема потенциальных контрактов на импорт вооружений на ближайшую перспективу.

Места с 4 по 10 в рейтинге по "переходящим" потенциальным контрактам на ближайшую перспективу на импорт вооружений занимают Австралия – 23,531 млрд. долл. (5,2%), Канада – 20,9 млрд. долл. (4,62%), Германия – 19,2 млрд. долл. (4,25%), Турция – 13,150 млрд. долл. (2,91%), ОАЭ – 12,975 млрд. долл. (2,87%), США – 12,650 млрд. долл. (2,80%) и Катар – 11,724 млрд. долл. (2,59%).

Первая десятка аккумулировала стоимостной объем "переходящих" потенциальных контрактов на импорт вооружений в ближнесрочной перспективе на сумму 288,913 млрд. долл. (63,89%).

По стоимостному объему "переходящих" потенциальных контрактов по закупке вооружений на перспективу места во второй десятке распределились следующим образом: Румыния – 9,406 млрд. долл., Вьетнам – 8,4 млрд. долл., Бельгия – 8,310 млрд. долл., Финляндия – около 8 млрд. долл., Великобритания – 7,735 млрд. долл., Япония – 7,721 млрд. долл., Индонезия – 7,267 млрд. долл., Израиль – 7,190 млрд. долл., Кувейт – 6,810 млрд. долл. и Швейцария – 6,5 млрд. долл.

Вторая десятка аккумулировала стоимостной объем "переходящих" потенциальных контрактов на импорт вооружений в ближнесрочной перспективе на сумму 77,339 млрд. долл. (17,1%).

В третью десятку входят Бразилия (5,765 млрд. долл.), Нидерланды (5,609 млрд. долл.), Пакистан (5,270 млрд. долл.), Норвегия (5,1 млрд. долл.), Перу (около 5 млрд. долл.), Иран (около 4 млрд. долл.), Чехия (3,626 млрд. долл.), Ирак (3,061 млрд. долл.), Южная Корея (3,045 млрд. долл.) и Малайзия (2,650 млрд. долл.).

Третья десятка аккумулировала стоимостной объем "переходящих" потенциальных контрактов на импорт вооружений в ближнесрочной перспективе на сумму 43,126 млрд. долл. (9,54%).

На остальные 44 страны приходится 42,806 млрд. долл. (9,47%).

Более подробный материал с таблицами опубликован в журнале "Мировая торговля оружием" №12.