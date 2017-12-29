Морская авиация ВМФ рассматривает вопрос о приеме в свой состав самолетов-амфибий Бе-200



Гидросамолет Бе-200.

Источник: Марина Лысцева/ТАСС Гидросамолет Бе-200.Источник: Марина Лысцева/ТАСС

ЦАМТО, 29 декабря. Рассматривается вопрос о приеме в перспективе в состав морской авиации ВМФ самолетов-амфибий Бе-200, сообщил командующий морской авиацией ВМФ генерал-майор Игорь Кожин.

"Мы готовимся к их эксплуатации в качестве спасательных и противопожарных летательных аппаратов, – сказал И.Кожин. – Кроме того, планируем модернизацию под новые противолодочные комплексы самолетов-амфибий Бе-12".

Он также отметил, что особое внимание уделяется подготовке специалистов для ВМФ РФ. В Центре боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ России в Ейске в период с 2017 по 2018 год включительно спланировано обучить более 300 военнослужащих летного и инженерно-технического состава в 50 учебных группах центральных офицерских курсов.

За последние годы был серьезно обновлен практически весь парк радиотехнических средств, используемых на аэродромах. Также на всех действующих аэродромах поменяли техническую систему руководства полетами.

"Еще в этом году планируем принять и в следующем ввести в эксплуатацию два аэродрома – Чкаловский и Североморск-1. Они полностью отремонтированы и приспособлены для базирования морской авиации", – цитирует командующего морской авиацией ВМФ Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.