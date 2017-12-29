Морская авиация ВМФ рассматривает вопрос о приеме в свой состав самолетов-амфибий Бе-200
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Гидросамолет Бе-200.
Источник: Марина Лысцева/ТАСС
ЦАМТО, 29 декабря. Рассматривается вопрос о приеме в перспективе в состав морской авиации ВМФ самолетов-амфибий Бе-200, сообщил командующий морской авиацией ВМФ генерал-майор Игорь Кожин.
"Мы готовимся к их эксплуатации в качестве спасательных и противопожарных летательных аппаратов, – сказал И.Кожин. – Кроме того, планируем модернизацию под новые противолодочные комплексы самолетов-амфибий Бе-12".
Он также отметил, что особое внимание уделяется подготовке специалистов для ВМФ РФ. В Центре боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ России в Ейске в период с 2017 по 2018 год включительно спланировано обучить более 300 военнослужащих летного и инженерно-технического состава в 50 учебных группах центральных офицерских курсов.
За последние годы был серьезно обновлен практически весь парк радиотехнических средств, используемых на аэродромах. Также на всех действующих аэродромах поменяли техническую систему руководства полетами.
"Еще в этом году планируем принять и в следующем ввести в эксплуатацию два аэродрома – Чкаловский и Североморск-1. Они полностью отремонтированы и приспособлены для базирования морской авиации", – цитирует командующего морской авиацией ВМФ Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
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29.12.2017
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