Береговая охрана Индии приняла на вооружение последний патрульный корабль класса "Санкальп"



Патрульный корабль прибрежной зоны "Суджай" (SUJAY) класса "Санкальп" (CGOPV) ВМС Индии.

Источник: pbs.twimg.com Патрульный корабль прибрежной зоны "Суджай" (SUJAY) класса "Санкальп" (CGOPV) ВМС Индии.Источник: pbs.twimg.com

ЦАМТО, 29 декабря. Минобороны Индии 21 декабря объявило о вводе в боевой состав Береговой охраны страны шестого и последнего 105-метрового патрульного корабля прибрежной зоны "Суджай" (SUJAY) класса "Санкальп" (CGOPV).

Корабль будет базироваться в Парадипе (шт.Одиша).

Как сообщал ЦАМТО, в январе 2012 года командование Береговой охраны Индии подписало с Goa Shipyard Limited контракт стоимостью 18 млрд. рупий (273 млн. долл.), который предусматривал поставку шести 105-метровых патрульных кораблей водоизмещением 2400 т.

Резка стали для головного корабля серии "Самарт" (Samarth) началась 14 мая 2012 года. Спуск корабля на воду состоялся 26 ноября 2014 года, поставка – 31 октября 2015 года (принят на вооружение 10 ноября 2015 года). Второй корабль серии, "Шур", был передан Береговой охране в марте 2016 года, третий, "Сарати", – в сентябре 2016 года, четвертый, "Шаунак", – в феврале 2017 года, пятый, "Шорья", – в августе 2017 года.

Строительство шестого корабля началось в июне 2016 года, спуск "Суджай" на воду состоялся в декабре 2016 года.

Корабли класса "Санкальп" предназначены для обеспечения безопасности на море и патрулирования исключительной экономической зоны страны.

Длина корабля класса "Санкальп" составляет 105 м, водоизмещение – 2350 т. Корабль оборудован двумя дизельными двигателями MTU 20V 8000 M71L мощностью 9100 кВт и развивает максимальную скорость 23 узла, дальность плавания – 6500 морских миль на скорости 12 узлов. Экипаж – 12 офицеров и 94 матроса. Корабли вооружены двумя 30-мм артиллерийскими установками CRN-91 и двумя 12,7-мм пулеметами. "Санкальп" может нести легкий вертолет "Дхрув" и до пяти скоростных шлюпок для проведения поисково-спасательных операций и борьбы с пиратством.

Поставка новых кораблей расширила боевой состав Береговой охраны Индии. В перспективе планируется построить дополнительные корабли по усовершенствованному проекту.

В настоящее время в боевом составе Береговой охраны Индии имеется 134 корабля и катера. В 2017 году Береговая охрана приняла на вооружение, по меньшей мере, 13 новых платформ. Среди последних поставок: два переданных в начале декабря Larsen and Toubro 26-метровых перехватчика (C-435) и (C-436), а также пятый из 15-ти заказанных Bharati Defense and Infrastructure Limited (BDIL) 26-метровый перехватчик (C-161). Еще 66 кораблей и катеров в настоящее время строятся для Береговой охраны на различных индийских верфях. Продолжаются переговоры о строительстве еще 30 кораблей.