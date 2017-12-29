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С 2018 года в Сухопутные войска увеличатся комплектные поставки вооружений и техники

03.01.2018 ЦАМТО 164 0
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Олег Салюков
Главнокомандующий сухопутными войсками МО РФ генерал-полковник Олег Салюков на международном военно-техническом форуме "Армия-2017" в Московской области. 22 августа 2017.
Источник: © РИА Новости, Виталий Белоусов

ЦАМТО, 29 декабря. В беседе с журналистами главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков сообщил, что со следующего года планируется увеличить комплектные поставки ВиВТ в воинские соединения и части.

Комплектная поставка предусматривает подачу одновременно всех видов вооружения и тренажеров для более эффективной индивидуальной подготовки военнослужащих и боевого слаживания подразделения.

По словам главкома, вместе с этим заключаются договора с предприятиями промышленности об обеспечении полного жизненного цикла.

"Техника и вооружения, которые поставляются, берутся на обслуживание с момента поставки вплоть до утилизации" – подчеркнул О.Салюков.

Он также отметил, что доля современного и модернизированного вооружения и техники в войсках составляет сегодня 45 проц.

"Процесс идет хорошо. Я думаю, что задание Верховного Главнокомандующего, которое нам было поставлено, – довести к 2021 году количество современных средств вооружения в Сухопутных войсках до 70%, мы, безусловно, выполним", – цитирует О.Салюкова Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
29.12.2017
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Россия
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