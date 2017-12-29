Рекордная жилищная субсидия в 11 млн рублей выплачена прапорщику из Волгограда



Военнослужащие личного состава танкового батальона готовится для проведения тактических учений мотострелковой бригады.

Источник: Саид Царнаев / РИА Новости Военнослужащие личного состава танкового батальона готовится для проведения тактических учений мотострелковой бригады.Источник: Саид Царнаев / РИА Новости

За эти деньги многодетная семья намерена приобрести две квартиры

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 декабря. /ТАСС/. Рекордная для Волгоградской области жилищная субсидия в размере более 11 млн рублей выплачена Министерством обороны РФ на приобретение квартиры старшему прапорщику из Волгоградского гарнизона. Об этом сообщил ТАСС в пятницу руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"Прослужив в Вооруженных Силах более 20 лет, в канун Нового года старший прапорщик с семьей из 7 человек получил более 11 млн рублей на приобретение жилой площади", - сказал Астафьев, отметив, что это рекордная сумма выплат по этой жилищной программе в Волгоградской области.

За эти деньги многодетная семья намерена приобрести две квартиры, уточнил он.

Астафьев добавил, что всего за 2,5 года действия в регионе программы "Жилищная субсидия" около 100 военнослужащим в совокупности выплачены более 1 млрд рублей.