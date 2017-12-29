В Минобороны заявили, что план осеннего призыва выполнен в полном объеме
|
|
Источник: © Дмитрий Феоктистов/ТАСС
В ведомстве уточнили, что в ВС РФ, другие войска и воинские формирования призвано 134 тыс. человек
МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. План осеннего призыва выполнен на 100%, войска РФ пополнят 134 тыс. новобранцев. Об этом сообщил газете "Красная звезда" первый заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.
"Указ Президента Российской Федерации выполнен в полном объеме. В Вооруженные Силы Российской Федерации и другие войска, воинские формирования призвано и направлено в ходе этой осенней кампании 134 тыс. человек. 2,4 тыс. из них - крымчане, призыв которых проводится уже третий год", - заявил он.
Бурдинский отметил, что почти каждый пятый призывник, направленный для прохождения военной службы в войска, имеет высшее образование.
"Как и ранее, таким призывникам предоставлялась возможность выбора: служить по призыву один год или по контракту - два. Наиболее талантливым из них предлагалось пройти отбор в научные роты, где сегодня проходят службу более 700 человек", - сообщил он.
|
29.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
03.01.2018 Осенью в российскую армию призвали 134 тысячи человек
28.12.2017 Научная рота ВКС подготовила более 20 патентов на изобретения
28.12.2017 Научная рота ВКС подготовила более 20 патентов на изобретения за последние несколько лет
25.12.2017 Доклад Министра обороны России на расширенном заседании Коллегии Министерства обороны 22 декабря
12.12.2017 Как обновилась российская армия за пять лет
29.11.2017 350 новобранцев пополнят научные роты в осенний призыв - Минобороны
29.11.2017 Интеллект по призыву
28.11.2017 В ВВО увеличилось число новобранцев, закончивших вузы