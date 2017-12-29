В Минобороны заявили, что план осеннего призыва выполнен в полном объеме



Источник: © Дмитрий Феоктистов/ТАСС Источник: © Дмитрий Феоктистов/ТАСС

В ведомстве уточнили, что в ВС РФ, другие войска и воинские формирования призвано 134 тыс. человек

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. План осеннего призыва выполнен на 100%, войска РФ пополнят 134 тыс. новобранцев. Об этом сообщил газете "Красная звезда" первый заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

"Указ Президента Российской Федерации выполнен в полном объеме. В Вооруженные Силы Российской Федерации и другие войска, воинские формирования призвано и направлено в ходе этой осенней кампании 134 тыс. человек. 2,4 тыс. из них - крымчане, призыв которых проводится уже третий год", - заявил он.

Бурдинский отметил, что почти каждый пятый призывник, направленный для прохождения военной службы в войска, имеет высшее образование.

"Как и ранее, таким призывникам предоставлялась возможность выбора: служить по призыву один год или по контракту - два. Наиболее талантливым из них предлагалось пройти отбор в научные роты, где сегодня проходят службу более 700 человек", - сообщил он.