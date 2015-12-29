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Москва уведомила Вашингтон об ограничениях по Договору по открытому небу

29.12.2017 РИА Новости 134 0
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Самолет наблюдения США. Архивное фото
Самолет наблюдения США. Архивное фото.
Источник: CC BY-SA 2.0 / Airwolfhound / OC-135B Open Skies - RAF Mildenhall Feb 2010

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Россия приняла меры в ответ на введенные США ограничения, касающиеся Договора по открытому небу, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, Вашингтон "абсолютно безосновательно" обвинил Москву в нарушении соглашения. Тем самым Соединенные Штаты продолжили "политический курс, направленный на дальнейшее обострение отношений с Россией".

Дипломат добавила, что Вашингтон "пошел на односторонние шаги", пытаясь "создать максимальные неудобства" российским миссиям "открытого неба".

"Исходя из принципа взаимности, Россия была вынуждена пойти на адекватные меры, которые носят процедурный характер", - сказала Захарова на брифинге.

Она пояснила, что Москва намерена "отменить ночевки на трех аэродромах при проведении полетов с участием США".

Кроме того, в декабре российская сторона отправила в миссию Соединенных Штатов при ОБСЕ ноту о прекращении с 1 января 2018 года действия некоторых двусторонних договоренностей, которые "касались облегчения выполнения полетов по договору".

Москва также призвала Вашингтон прекратить "наносить ущерб договору" и заняться "деполитизированным поиском решения проблем".

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств - членов ОБСЕ. Россия ратифицировала документ в мае 2001 года. Участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.
28.12.2017
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принадлежат РИА Новости
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Финляндия
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