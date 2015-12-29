Киев надеется выпросить оружие у других стран НАТО после решения США
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Глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко считает, что решение США предоставить летальное оружие Киеву должно побудить другие страны-члены альянса активнее оказывать военно-техническую помощь Украине.
Мы давно должны были получить помощь, включая и противотанковые, и противовоздушные комплексы. Но каждое государство индивидуально и, соответственно, альянс как их объединение по разным причинам все еще не может решиться на этот шаг… Будет решение администрации (президента США — ред.) Дональда Трампа – не задержатся решения и других правительств
— цитирует Пристайко агентство "Укринформ" в четверг.
http://utro.news/
По его словам, большинство членов НАТО оглядываются на позицию их самого мощного союзника – США.
Также Пристайко заявил, что США недавно приняли решение предоставить "определенные виды вооружения" Киеву.
Речь идет о разрешениях на экспорт на Украину ограниченных объемов определенных видов вооружений и деталей. Решение о массовой поставке оружия… мы все еще ожидаем
— сказал он.
РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений. Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса, передает РИА Новости
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28.12.2017
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