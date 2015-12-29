Около 40 кораблей Черноморского флота в ходе учений готовятся к бою и походу
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Черноморский флот. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Василий Батанов
Также отрабатывается подготовка кораблей к приему оружия и плаванию в море
МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Экипажи около 40 надводных кораблей Черноморского флота (ЧФ) проводят учения по приготовлению к бою и походу, рассказал официальный представитель флота капитан 1-го ранга Вячеслав Трухачев.
"В Севастополе в пунктах базирования экипажи кораблей Черноморского флота отрабатывают мероприятия по приготовлению корабля к бою и походу, применению вооружения и технических средств. К мероприятиям боевой подготовки, которые проходят в рамках выполнения первой курсовой задачи, привлечены порядка 40 надводных кораблей Черноморского флота", - сказал он.
Экипажи проводят учения по приготовлению корабля к бою и походу, ведению борьбы за живучесть при стоянке корабля у пирса, по противовоздушной обороне. Также отрабатывается подготовка кораблей к приему оружия и плаванию в море.
"Основными задачами в 2018 учебном году для корабельных соединений Черноморского флота является обеспечение приема в боевой состав ЧФ новых кораблей, а также выполнение задач в составе постоянного соединения ВМФ в Средиземном море", - добавил Трухачев.
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28.12.2017
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