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Россия передала Казахстану очередную партию новых истребителей Су-30СМ

29.12.2017 ЦАМТО 110 0
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Истребитель Су-30СМ
Многофункциональный истребитель Су-30СМ.
Источник: www.globallookpress.com

ЦАМТО, 28 декабря. В ВС РК прибыла очередная партия новых сверхманевренных истребителей Су-30СМ в рамках военно-технического сотрудничества между Республикой Казахстан и Российской Федерацией.

Самолеты Су-30СМ относятся к поколению "4++" и по своим летным и тактико-техническим характеристикам вплотную приближаются к самолетам пятого поколения. Самолеты Су-30СМ способны выполнять широкий спектр боевых задач на значительном удалении, круглосуточно, всепогодно, в условиях информационного и огневого противодействия противника. Истребитель предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, в том числе в ночное время суток и сложных метеорологических условиях.

Самолет оснащен современной цифровой электродистанционной системой управления, имеет улучшенную аэродинамическую схему и управляемый вектор тяги, что делает его уникальным. На сегодняшний день технические возможности самолетов Су-30СМ позволяют достичь высокого уровня подготовки летного состава. За годы эксплуатации самолеты Су-30СМ показали себя с наилучшей стороны, они принимали участие в различных международных учениях, таких как: "Мирная миссия", "Взаимодействие", "Чистое небо", "Нерушимое братство", "Степной орел" проводимых в рамках СНГ, ОДКБ, ШОС и под эгидой НАТО.

"На этих типах самолетов применены передовые технологии. В частности, они оснащены новейшими навигационными комплексами, информационно-управляющее поле имеет многофункциональные дисплеи. Необходимо отметить, что современное вооружение, которое может нести самолет, увеличилось вдвое. Самолет может использовать противорадиолокационные и противокорабельные управляемые ракеты, управляемые ракеты класса "воздух-воздух" средней и малой дальности, высокоточные авиационные бомбы", – отметил командир войсковой части 21751 полковник Аскар Избасов.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Минобороны Казахстана.
28.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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Страны
Казахстан
Россия
Продукция
Су-30
Компании
ОДКБ
Проекты
NATO
Военные учения
ШОС

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