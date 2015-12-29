

Самолет Ту-154М-Лк-1 RF-85655 «Открытое небо».

Источник: www.avsim.su Самолет Ту-154М-Лк-1 RF-85655 «Открытое небо».Источник: www.avsim.su

ЦАМТО, 28 декабря. Наблюдательные полеты по Договору об открытом небе в 2018 году находятся на грани срыва по вине Грузии, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на неназванный военно-дипломатический источник.

"Наблюдательные полеты в 2018 году находятся на грани срыва в связи с нежеланием Грузии открыть свое воздушное пространство для российских самолетов наблюдения. Проект решения консультативной комиссии по открытому небу уже несколько месяцев не может быть принят из-за позиции Тбилиси", – сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что следующее заседание консультативной комиссии по открытому небу пройдет в Вене в январе.

Ранее директор департамента Северной Америки МИД России Георгий Борисенко сообщил "РИА Новости", что решение Москвы ввести с 1 января ограничения для США по Договору по открытому небу является ответной мерой на аналогичные действия Вашингтона. При этом военно-дипломатический источник рассказал агентству, что Россия ограничит количество аэродромов, которые разрешено использовать американским самолетам-наблюдателям согласно Договору по открытому небу.