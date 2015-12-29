ОИС "Адмирал Владимирский" произвело маршрутный промер глубин на переходе из Балтики в Средиземное море
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Океанографическое исследовательское судно ВМФ России "Адмирал Владимирский".
Источник: VK.com/Piloterrr
ЦАМТО, 28 декабря. Океанографическое исследовательское судно ВМФ России "Адмирал Владимирский" произвело маршрутный промер глубин на переходе из Балтики в Средиземное море.
На первом этапе похода по плану 2-й Международной экспедиции в Индийский океан, осуществляемой под эгидой Межправительственной океанографической комиссией ЮНЕСКО, судно произвело 1290 линейных километра маршрутного промера глубин во время хода назначенным курсом от Кронштадта до Гибралтарского пролива.
Также военные гидрографы в целях корректуры морских навигационных карт произвели 14 исследований с помощью гидрологических станций и осуществили 1300 км гравиметрической съемки рельефа дна по маршруту движения судна из Балтийского моря до Средиземного.В настоящее время ОИС "Адмирал Владимирский" следует в Средиземном море утвержденным маршрутом. Материальная часть, навигационные системы и гидрографическое оборудование судна работают в штатном режиме.
Экипажу судна "Адмирал Владимирский" и участникам экспедиции на его борту поставлена задача в течение 6 месяцев похода выполнить комплекс гидрометеорологических наблюдений, провести большой объем исследовательской работы с целью корректуры морских навигационных карт по маршруту перехода в Балтийском, Северном, Средиземном и Красном морях, а также в Индийском океане и в северо-восточной части Атлантического океана. Главная задача экспедиции – комплексные океанографические исследования в Индийском океане.
15 декабря ОИС "Адмирал Владимирский" вышло из постоянного места базирования Ленинградской военно-морской базы города Кронштадта в дальний гидрографический поход.
Экипаж судна совершил две крупные экспедиции за последние несколько лет – кругосветную и антарктическую. В частности, по итогам антарктической экспедиции в ближайшее время будут изданы новые морские навигационные карты 5 морей, омывающих Антарктиду. В целом по итогам 2017 года гидрографы всех флотов ВМФ совершили около 20 гидрографических походов в различные районы Мирового океана, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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28.12.2017
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