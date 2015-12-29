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Кремль анализирует, нужны ли изменения в Роскосмосе после череды ЧП

29.12.2017 ТАСС 146 0
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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков.
Источник: © РИА Новости . Сергей Гунеев

Ранее стало известно о потери связи с ангольским телекоммуникационным спутником "Ангосат-1"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Необходимость структурных изменений в Роскосмосе анализируется, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ситуация анализируется, она, безусловно, требует анализа", - ответил представитель Кремля на вопрос журналистов, требует ли структурных изменений в Роскосмосе череда ЧП при запусках космических аппаратов.

27 декабря стало известно о потери связи с ангольским телекоммуникационным спутником "Ангосат-1", запущенным с Байконура.

28 ноября с космодрома Восточный была запущена ракета-носитель "Союз-2.16" с 19 космическими аппаратами, которые не были выведены на заданную орбиту. Роскосмос сообщил, что руководители ряда предприятий-разработчиков, участвовавших в подготовке техники к пуску, получат выговоры. Вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий космическую отрасль, ранее заявил, что "есть системные ошибки в управлении, в руководстве госкорпорации ["Роскосмос"]".
28.12.2017
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принадлежат ТАСС
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Страны
Ангола
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
Восточный Космодром
Союз-2 РН

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