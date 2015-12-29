Путин вручает награды военным за операцию в Сирии
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Источник: © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
В торжественном мероприятии, которое проходит в Кремле, принимают участие более 600 солдат и офицеров всех видов войск
В Кремле проходит церемония награждения военных, принимавших участие в операции в Сирии. Награды вручает президент Владимир Путин. На торжественное мероприятие приглашены более 600 солдат и офицеров всех видов войск ВС РФ.
Как ранее отметил Путин, ВКС России "внесли, без всяких сомнений и преувеличений, решающий вклад в разгром наиболее боеспособной группировки международных террористов". Президент подчеркнул, что "фактически это была не просто какая-то группировка, а целая террористическая армия - хорошо организованная, сплоченная, обученная, вооруженная, прямо угрожавшая нашей стране, да и всему миру".
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28.12.2017
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