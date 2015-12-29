Вертолетчики ЮВО распознали "противника" на земле с помощью спецсистемы
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Вертолеты Ми-28 над полигоном Кадамовский в Ростовской области. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Пивоваров
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 дек - РИА Новости. Экипажи ударных вертолетов Ми-28Н "Ночной охотник" и Ми-35 авиаполка Южного военного округа, базирующегося в Краснодарском крае, в ходе учений отработали навыки распознавания условного противника на земле с помощью спецсистемы, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
"В ходе полетов пилоты совершенствовали навыки обнаружения, распознавания и поражения различных подвижных и неподвижных наземных объектов, вертолетов и низколетящих малоскоростных самолетов условного противника", - сказал он. Распознавание целей и наведение на них управляемых ракет осуществлялось с помощью обзорно-прицельной системы нового поколения с телевизионным и лазерным каналами.
Также в ходе полетов на предельно малых высотах пилоты скрытно обходили средства ПВО условного противника, используя особенности рельефа местности. К учебно-тренировочным полетам допущены летчики первого и второго класса с общим налетом не менее 500 часов.
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28.12.2017
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