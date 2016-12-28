Самолёты "Боинга" отправятся на Ближний Восток
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Истребитель F-15 Eagle.
Источник: janes.com
До 2022 года Катар получит 36 американских истребителей F-15QA Eagle последней модификации. Сегодня, 27 декабря, портал janes.com сообщил о том, что Минобороны США заключила с корпорацией Boeing контракт на производство боевых самолётов для ВВС Катара.
Конгресс США одобрил продажу Катару истребителей F-15QA Eagle в ноябре 2016 года, а финальное соглашение о покупке было подписано в июне текущего года. Тогда военное ведомство Катара сообщило о том, что стоимость сделки составит $12 млрд.
Контракт между Минобороны США и корпорацией Boeing включает в себя постройку 36 истребителей F-15QA Eagle на сумму $6,17 млрд. При этом Конгресс одобрил продажу Катару 72 истребителей (вероятно, позднее Boeing получит ещё один контракт на 36 самолётов F-15QA Eagle).
F-15 Eagle — американский истребитель четвёртого поколения. Самолёт был разработан в 1972 году и спустя четыре года поступил на вооружение американской армии. В период с 1976 года было произведено более 1500 истребителей F-15 в различных модификациях. Помимо США, эти самолёты состоят на вооружении армий Японии, Саудовской Аравии, Израиля, Южной Кореи и Сингапура.
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27.12.2017
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