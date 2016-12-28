Рогозин уверен: в России действует "пятая колонна", которая выполняет заказы врага



Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

Москва. 27 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что в России существует "пятая колонна", которая получает иностранное финансирование.

"Не секрет, что в России существует "пятая колонна", которая живет на деньги наших врагов, которая выполняет заказы врага. Это чистая вражеская агентура", - сказал Д.Рогозин в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

"Для них российский оборонно-промышленный комплекс и то, что мы делаем, это как серпом, как говорится, по голове и как ком в горле. Любая ситуация, которая позволяет им поднимать крик и визг, ими, конечно, используется", - сказал Д.Рогозин, комментируя общественную реакцию на проведенный в Фонде перспективных исследований эксперимент, в ходе которого таксу погрузили в емкость с кислородосодержащей жидкостью для демонстрации возможностей технологии жидкостного дыхания.

Эксперимент ФПИ был продемонстрирован 19 декабря в присутствии Д.Рогозина и делегации во главе с президентом Сербии Александром Вучичем.