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Рогозин уверен: в России действует "пятая колонна", которая выполняет заказы врага

28.12.2017 Интерфакс-АВН 137 0
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. Архивное фото
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

Москва. 27 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что в России существует "пятая колонна", которая получает иностранное финансирование.

"Не секрет, что в России существует "пятая колонна", которая живет на деньги наших врагов, которая выполняет заказы врага. Это чистая вражеская агентура", - сказал Д.Рогозин в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

"Для них российский оборонно-промышленный комплекс и то, что мы делаем, это как серпом, как говорится, по голове и как ком в горле. Любая ситуация, которая позволяет им поднимать крик и визг, ими, конечно, используется", - сказал Д.Рогозин, комментируя общественную реакцию на проведенный в Фонде перспективных исследований эксперимент, в ходе которого таксу погрузили в емкость с кислородосодержащей жидкостью для демонстрации возможностей технологии жидкостного дыхания.

Эксперимент ФПИ был продемонстрирован 19 декабря в присутствии Д.Рогозина и делегации во главе с президентом Сербии Александром Вучичем.
27.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Сербия
Компании
ФПИ
Персоны
Рогозин Дмитрий

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