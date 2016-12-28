Рогозин уверен: в России действует "пятая колонна", которая выполняет заказы врага
|
|
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов
Москва. 27 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что в России существует "пятая колонна", которая получает иностранное финансирование.
"Не секрет, что в России существует "пятая колонна", которая живет на деньги наших врагов, которая выполняет заказы врага. Это чистая вражеская агентура", - сказал Д.Рогозин в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).
"Для них российский оборонно-промышленный комплекс и то, что мы делаем, это как серпом, как говорится, по голове и как ком в горле. Любая ситуация, которая позволяет им поднимать крик и визг, ими, конечно, используется", - сказал Д.Рогозин, комментируя общественную реакцию на проведенный в Фонде перспективных исследований эксперимент, в ходе которого таксу погрузили в емкость с кислородосодержащей жидкостью для демонстрации возможностей технологии жидкостного дыхания.
Эксперимент ФПИ был продемонстрирован 19 декабря в присутствии Д.Рогозина и делегации во главе с президентом Сербии Александром Вучичем.
|
27.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
28.12.2017 Рогозин похвастался дышавшей жидкостью на глубине в километр псиной
25.12.2017 Собака Рогозина
20.12.2017 Рогозин представил президенту Сербии разработки Фонда перспективных исследований
19.12.2017 В Коврове пройдут войсковые испытания робототехнического комплекса "Нерехта"
31.10.2017 Боевого робота "Нерехта" примут на вооружение российской армии
24.10.2017 Первые в России соревнования морских и подводных роботов пройдут во Владивостоке в 2018 году
23.10.2017 Первые российские соревнования морских роботов пройдут в 2018 году
21.09.2017 Главный конструктор ЦКБ "Рубин": мы создаем подводный город для освоения богатств Арктики