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Путин поручил в программе вооружений сделать акцент на сверхточном оружии

28.12.2017 РИА Новости 231 0
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил в государственной программе вооружений (ГПВ) до 2027 года сделать акцент на дальнобойное сверхзвуковое, гиперзвуковое высокоточное оружие, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"Президент поставил задачу: акцент сделать на сверхточное оружие - дальнобойное сверхзвуковое, гиперзвуковое высокоточное оружие, чтобы попасть, как говорится, в форточку", - сказал Рогозин в интервью телеканалу "Россия 24", вышедшем в эфир в среду.

Он отметил, что "сегодня эти системы разворачиваются, и основные акценты в программе вооружения будут именно на этих системах".
27.12.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Проекты
ГЗЛА

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