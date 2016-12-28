Путин поручил в программе вооружений сделать акцент на сверхточном оружии
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил в государственной программе вооружений (ГПВ) до 2027 года сделать акцент на дальнобойное сверхзвуковое, гиперзвуковое высокоточное оружие, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
"Президент поставил задачу: акцент сделать на сверхточное оружие - дальнобойное сверхзвуковое, гиперзвуковое высокоточное оружие, чтобы попасть, как говорится, в форточку", - сказал Рогозин в интервью телеканалу "Россия 24", вышедшем в эфир в среду.
Он отметил, что "сегодня эти системы разворачиваются, и основные акценты в программе вооружения будут именно на этих системах".
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27.12.2017
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