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Испытания двигателя РД-171МВ для новой ракеты "Союз-5" начнутся в 2019 году

28.12.2017 ТАСС 174 0
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РД-171М
Модернизированные двигатели РД-171М.
Источник: www.kp.ru

Летные испытания "Союз-5" запланированы на 2022 год, и к 2021 году "Энергомаш" должен поставить готовый двигатель заказчику

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. НПО "Энергомаш" планирует в 2019 году начать испытания двигателя РД-171МВ для новой российской ракеты-носителя среднего класса "Союз-5", сообщили в среду в пресс-службе предприятия.

"Сегодня компания активно готовится к производству двигателя РД-171МВ, первые испытания агрегатов которого стартуют уже в 2019 году. Летные испытания ракеты-носителя "Союз-5" запланированы на 2022 год, и к 2021 году "Энергомаш" должен поставить готовый двигатель заказчику", - сказали в пресс-службе.

Для системного управления процессами, документацией и данными в течение жизненного цикла изделия начат перевод конструкторской документации двигателя РД-171МВ в электронный вид, что позволит отказаться от бумажных чертежей, обеспечить внедрение аддитивных технологий и более эффективно управлять конфигурацией изделия, уточнили на предприятии.

Там напомнили, что в этом году "Энергомаш" полностью выполнил обязательства по поставкам двигателей РД-191 для российской ракеты "Ангара".

Также в этом году НПО "Энергомаш" поставило 11 двигателей РД-180 для американских ракет Atlas. Еще одному американскому партнеру (Orbital ATK) в этом году российское предприятие поставило четыре двигателя РД-181 для носителей семейства Antares.
27.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Antares РН
Ангара
РД-170
РД-180
РД-191
Компании
Orbital ATK
Энергомаш им. Глушко
Проекты
Союз-5 РН

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