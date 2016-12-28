Рогозин надеется, что контракт на поставку С-400 Индии будет подписан в ближайшее время
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ЗРК С-400 на базе Хмеймим в Сирии.
Источник: Дмитрий Виноградов/РИА «Новости»
МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин ожидает, что контракт на поставку зенитных ракетных комплексов С-400 Индии будет подписан в ближайшее время.
"Мы надеемся, что с Индией в ближайшее время будет подписан контракт на С-400", - сказал Рогозин в среду в эфире телеканала "Россия 24".
В середине декабря индийское информационное агентство PTI со ссылкой на директора по международному сотрудничеству госкорпорации Ростех Виктора Кладова сообщило, что Россия и Индия согласовывают технические детали контракта на поставку С-400 и находятся "на очень продвинутом этапе". Также обсуждается вопрос цены, подготовки персонала, передачи технологий и количество ЗРК, которые будут закуплены Индией.
С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, может применяться против наземных объектов. В апреле замглавкома ВКС России Виктор Гуменный сообщил, что на вооружение стали поступать ракеты для С-400, способные уничтожать цели в ближнем космосе.
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27.12.2017
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