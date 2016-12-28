ОПК в этом году построил 139 боевых самолетов и 214 вертолетов
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Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин во время презентации новейшего многоцелевого истребителя МиГ-35.
Источник: Марина Лысцева/ТАСС
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Оборонно-промышленный комплекс России за этот год построил 139 боевых самолетов и 214 вертолетов, сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин.
"За 2017 год мы произвели 139 боевых самолетов и 214 вертолетов", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
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27.12.2017
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