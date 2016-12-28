Корабли Балтийского флота провели электронные ракетные пуски в Средиземном море
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Морпехи США во время учений в Норвегии.
Источник: © Flickr / DoD / Staff Sgt. Steve Cushman
После выполнения задачи корабли отработали элементы совместного маневрирования и провели ряд корабельных учений
КАЛИНИНГРАД, 27 декабря. /ТАСС/. Экипажи корветов Балтийского флота "Сообразительный" и "Бойкий" выполнили условные ракетные пуски в Средиземном море, сообщил ТАСС официальный представитель флота Роман Мартов.
"Корветы "Сообразительный" и "Бойкий", решающие задачи дальнего похода, выполнили в Средиземном море электронные ракетные пуски по морским целям, которые были заданы при помощи бортовых систем целеуказания", - сказал Мартов, отметив, что ракетная стрельба выполнялась двумя кораблями одновременно с использованием главного ударного оружия корветов - противокорабельного ракетного комплекса "Уран".
После выполнения задачи корабли отработали элементы совместного маневрирования и провели ряд корабельных учений - по радиоэлектронной борьбе, борьбе за живучесть, противодиверсионной обороне.
"Кроме учебно-боевой деятельности в море экипажи отработали вопросы, связанные с эксплуатацией корабельных систем, организацией повседневной деятельности, а также пополнили корабельные запасы от научного исследовательского судна Балтийского флота "Адмирал Владимирский", накануне вошедшего в акваторию Средиземного моря в рамках океанографического похода", - рассказал Мартов.
Отряд кораблей Балтийского флота в составе корветов "Бойкий", "Сообразительный" и танкера "Кола" покинул Военную гавань Балтийска 14 октября 2017 года и вышел в дальний поход в рамках регулярного военно-морского присутствия в Мировом океане.
За время плавания кораблями пройдено более 30 тыс. морских миль. Экипажи корветов выполнили десятки учебно- боевых задач, провели учения по противовоздушной и противолодочной обороне, различные корабельные учения и тренировки.
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27.12.2017
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