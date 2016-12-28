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Ан-26 совершил испытательную посадку на модернизированный аэродром под Калининградом

28.12.2017 ТАСС 117 0
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Самолет Ан-26
Самолет Ан-26, созданный на базе самолета Ан-24.
Источник: www.aviation.com.ua

Официальный представитель Балтийского флота Роман Мартов добавил, что при совершении полета над полосой проверялась работа радиотехнических средств аэродрома

КАЛИНИНГРАД, 27 декабря. /ТАСС/. Военно-транспортный самолет Ан-26 Балтийского флота совершил испытательную посадку на военном аэродроме Морской авиации Чкаловск в пригороде Калининграда, где завершаются работы по модернизации воздушной гавани, сообщил ТАСС в среду официальный представитель флота Роман Мартов.

"Ан-26 успешно выполнил испытательную посадку и взлет с обновленной взлетно-посадочной полосы аэродрома. Кроме того, при совершении полета над ней проверялась работа новейших радиотехнических средств аэродрома, навигационного оборудования", - сказал он.

В облете полосы и аэродрома также были задействованы многоцелевые истребители Су-30СМ Морской авиации флота.

Работы по модернизации аэродрома Чкаловск были начаты в конце 2013 года. Проведена замена существующего покрытия взлетно-посадочной полосы (ВПП) и рулежных дорожек. При этом сама ВПП удлинена на 500 м - до 3 100 м, что позволяет принимать воздушные суда любых классов, уточнил Мартов.

Также там построены новые здания и сооружения, обеспечивающие руководство полетами, а также места стоянок самолетов, оборудованы современные линии связи и электропередачи, обновлена водосточно-дренажная сеть. Летное поле реконструированного аэродрома оборудовано современной световой разметкой и радиотехническими средствами.

"В эксплуатацию реконструированный аэродром Чкаловск планируется ввести в первой половине 2018 года", - сообщил представитель флота.
27.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Ан-26
Су-30
Проекты
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