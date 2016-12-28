Корветы Балтфлота выполнили условные ракетные пуски в Средиземном море
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Корвет Сообразительный. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Даничев
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Экипажи корветов Балтийского флота "Сообразительный" и "Бойкий" выполнили условные ракетные пуски по морским целям в Средиземном море, сообщил в среду начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.
"Корабли провели электронные ракетные пуски по морским целям, которые были заданы при помощи бортовых систем целеуказания. Ракетная стрельба выполнялась двумя кораблями одновременно с использованием главного ударного оружия корветов - противокорабельного ракетного комплекса "Уран". После выполнения задачи корабли отработали элементы совместного маневрирования и провели ряд корабельных учений: по радиоэлектронной борьбе, борьбе за живучесть, противодиверсионной обороне", - сказал он.
Экипажи также отработали вопросы, связанные с эксплуатацией корабельных систем, организацией повседневной деятельности, а также пополнили корабельные запасы от научного исследовательского судна Балтийского флота "Адмирал Владимирский", накануне вошедшего в акваторию Средиземного моря в рамках океанографического похода.
Отряд кораблей Балтийского флота в составе корветов "Бойкий", "Сообразительный" и танкера "Кола" покинул Балтийск 14 октября и вышел в дальний поход. За это время кораблями пройдено более 30000 морских миль.
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27.12.2017
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