THAAD vs C-400. Российская и американская ПРО: кто сильнее?



Зенитно-ракетный комплекс С-400.

Источник: © РИА Новости / Дмитрий Виноградов Зенитно-ракетный комплекс С-400.Источник: © РИА Новости / Дмитрий Виноградов

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости, Вадим Саранов. В Саудовскую Аравию стали часто прилетать ракеты. На днях Совет Безопасности ООН осудил удар йеменских хуситов по Эр-Рияду. Целью атаки был королевский дворец Аль-Ямама, но обошлось. Ракету или сбили, или она отклонилась от курса. На этом фоне Саудовская Аравия намерена значительно укрепить противоракетную оборону. Главные кандидаты на роль "зонтика" - американская система THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) и российский ЗРК С-400 "Триумф". О достоинствах и недостатках конкурентов - в материале РИА Новости.

С-400 бьет дальше, THAAD - выше

Объективно THAAD и ЗРС С-400 "Триумф" - конкуренты условные. "Триумф" в первую очередь предназначен для уничтожения аэродинамических целей: самолетов, крылатых ракет, беспилотных аппаратов. THAAD же - система, изначально заточенная на борьбу с баллистическими ракетами малой и средней дальности. "Американец" способен уничтожать цели на запредельных для обычных комплексов ПВО высотах - 150 километров, а по некоторым данным, и 200 километров. Новейшая зенитная ракета 40Н6Е российского "Триумфа" выше 30 километров не работает. Впрочем, по мнению экспертов, показатель высоты поражения, особенно если речь идет о борьбе с оперативно-тактическими ракетами, не является критичным.

"В противоракетной обороне театра военных действий уничтожение целей осуществляется на нисходящих траекториях, а не в космосе, - рассказал РИА Новости экс-замглавкома ВВС по объединенной системе ПВО стран - участниц СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев. - В конце 1980-х в противоракетной обороне столицы предполагалось использование двух полков С-300В2. На полигоне Капустин Яр создали модель обороны Москвы с такими же геометрическими размерами и запустили из стратосферы мишени. Все они были уничтожены на дальности 120 километров".

К слову, главную опасность для Саудовской Аравии сегодня представляют как раз оперативно-тактические ракеты Р-17 "Скад" и тактические ракеты "Кахир" и "Зелзал", созданные на базе советского комплекса "Луна-М".

Другое ключевое различие американского и российского комплексов заключается в принципе действия. Если "Триумф" поражает цели осколками после подрыва боевой части ракеты рядом с целью, то лишенный боевой части THAAD - бьет точно в ракету кинетическим блоком. Между тем, несмотря на кажущуюся сложность этого решения, американцам в ходе испытаний удалось достигнуть неплохих результатов - вероятность уничтожения цели одной противоракетой составляет 0,9, в случае если THAAD будет подстраховывать комплекс попроще, этот показатель составит уже 0,96.

Главное преимущество "Триумфа" в случае его использования в качестве противоракетного комплекса - это более высокая дальность. У ракеты 40Н6Е она составляет до 400 километров, в то время как у THAAD - 200 километров. В отличие от С-400, который может вести стрельбу на 360 градусов, у THAAD в развернутом положении сектор обстрела составляет 90 градусов по горизонтали и 60 по вертикали. Но при этом "американец" обладает лучшим зрением - дальность обнаружения его РЛС AN/TPY-2 составляет 1000 километров против 600 километров у "Триумфа".

Совместить несовместимое

Как видно, Саудовская Аравия намерена строить свою противоракетную оборону на двух совершенно разных системах. Такой подход может показаться несколько странным, ведь при их эксплуатации могут возникнуть серьезные проблемы с совместимостью. Впрочем, по мнению экспертов, это вполне решаемый вопрос.

"Этими двумя системами невозможно управлять в автоматизированном режиме с единого командного пункта, - рассказал РИА Новости военный эксперт Михаил Ходаренок. - Там совершенно разная математика, совершенно разная логика. Но это не исключает возможности их боевого применения по отдельности. Они могут быть развернуты в разных местах или даже в рамках обороны одного объекта, если для них разделить задачи по высотам и секторам. Они могут просто прекрасно дополнять друг друга, находясь в одной группировке".

Желание Саудовской Аравии приобрести и российские, и американские системы может быть продиктовано и другими соображениями. После операции "Буря в пустыне", во время которой состоящие на вооружении ПВО Ирака французские зенитно-ракетные комплексы внезапно оказались неработоспособными, потенциальные покупатели стали осторожнее относиться к закупкам произведенных на Западе вооружений.

"В американском оружии могут быть закладки, - считает Михаил Ходаренок. - Например, F-16 ВВС Иордании не может сбить F-16 ВВС Израиля. То есть если по Саудовской Аравии будут применять американское оружие, поразить его сможет только С-400, который способен работать и по обычным аэродинамическим целям. Не исключено, что только из-за этого они и покупают российскую систему".

Самое же главное отличие между THAAD и "Триумфом" - это цена. Стоимость одной батареи THAAD, которая состоит из шести пусковых установок на восемь ракет-перехватчиков каждая, - около 2,3 миллиарда долларов. Еще 574 миллиона стоит инновационный радар AN/TPY-2. Стоимость дивизиона С-400 с восемью пусковыми установками по четыре ракеты составляет около 500 миллионов долларов. Российский комплекс стоит почти в шесть раз дешевле, при этом преимущества THAAD, по крайней мере, пока - неочевидны.