Первый ангольский спутник связи вышел на целевую орбиту - Роскосмос



РН "Зенит-2Ф" на космодроме Байконур.

Источник: ФГУП «ЦЭНКИ» РН "Зенит-2Ф" на космодроме Байконур.Источник: ФГУП «ЦЭНКИ»

Байконур. 27 декабря. ИНТЕРФАКС - Первый ангольский спутник "Ангосат-1" после запуска с "Байконура" вышел на целевую орбиту.

Как сообщили "Интерфаксу" в Роскосмосе, разгонный блок "Фрегат-СБ" успешно вывел космический аппарат на целевую орбиту. Затем спутник отделился от разгонного блока.

Как сообщалось, ракета-носитель "Зенит-2SБ" стартовала с пусковой установки номер 1 площадки номер 45 космодрома "Байконур".

Космический аппарат "Ангосат-1" представляет собой геостационарный спутник связи, который был построен корпорацией РКК "Энергия" и будет эксплуатироваться компанией "Ангосат". Это первый спутник связи Анголы.

Спутник будет обеспечивать вещание в частотных C- и Ku-диапазонах на территорию Республики Ангола, а также на территорию всего африканского континента. Проект "Ангосат" предусматривает создание спутника связи с ретранслятором, запуск его на геостационарную орбиту и создание наземной инфраструктуры связи и телевизионного вещания.