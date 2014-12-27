Источник сообщил о переносе третьего запуска с космодрома Восточный
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Старт ракеты «Союз-2.1а» на Восточном.
Источник: SpaceX / Globallookpress.com
Подготовка к запуску ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космодрома Восточный начнется после новогодних праздников, сам запуск перенесен. Об этом "Интерфаксу" сообщил источник на космодроме.
"Все составные части: ракета-носитель "Союз-2.1а", разгонный блок "Фрегат" и космические аппараты "Канопус" номер три и номер четыре уже находятся на космодроме. Подготовка к запуску стартует сразу после окончания новогодних праздников и завершится пуском 1 февраля", — рассказал он.
Третий запуск с Восточного планировалось осуществить 26 января.
Предыдущий запуск с космодрома закончился неудачей. Ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и полезной нагрузкой (19 спутников, в том числе 17 иностранных) стартовала 28 ноября с Восточного в 08:41 по московскому времени, но из-за неполадок с разгонным блоком головная часть носителя была утеряна. Это был второй пуск с космодрома.
Главная нагрузка — трехтонный спутник "Метеор-М" — был застрахован на общую сумму 2,6 миллиарда рублей. После аварии "Роскосмос" сократил число запланированных стартов с нового космодрома в ближайшие несколько лет.
Восточный — первый гражданский космодром России, расположен в Амурской области. Его строительство началось в 2012 году, оно сопровождалось скандалами, связанными с выявлением хищений, а также массовыми забастовками и голодовками рабочих из-за задержек зарплаты.
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26.12.2017
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