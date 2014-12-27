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Шойгу поручил проконтролировать выделение мест в детсадах для детей военных

27.12.2017 ТАСС 117 0
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Сергей Шойгу и Валерий Герасимов
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и генерал армии Валерий Герасимов перед началом совещания по вопросам развития Вооружённых Сил РФ.
Источник: Алексей Дружинин / РИА Новости

Министр обороны планирует провести беседу с главами тех субъектов, где этот вопрос не решается

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поручил командующим округов, флотов и командирам всех уровней взять на личный контроль выделение мест для детей военных в переданных субъектам страны детских садах.

"Вы все были на расширенном заседании коллегии под руководством Верховного главнокомандующего. Напоминаю всем, что поставлена простая, понятная задача - это детские сады", - сказал Шойгу.

Он напомнил, что военное ведомство передало в субъекты РФ и муниципалитеты более 450 детских садов.

"И имеем полное право требовать от них выполнения всех обязательств, которые они взяли на себя. До 1 января я прошу уточнить все, что связано с дефицитом мест в детских садах по населенным пунктам конкретно. Это касается главкомов, командующих, командующих армиями, дивизиями, бригадами, флотами. Я хочу знать до самого крайнего уголка нашей страны, где и сколько нам должны мест в детских садах", - подчеркнул Шойгу.

Он поручил Национальному центру поставить эту тему на жесткий контроль.

"И в конце января... пригласить на наше селекторное совещание глав тех субъектов, в которых не решаются вопросы (с местами в детских садах для детей военных - прим. ТАСС). И послушать их, как и когда они собираются это сделать", - заключил Шойгу.
26.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Россия
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Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей

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