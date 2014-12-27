Вооруженные силы РФ сосредоточатся на развитии инфраструктуры в Арктике и на западе страны



Российская военная база Арктический трилистник в Арктике. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Минобороны РФ Российская военная база Арктический трилистник в Арктике. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Минобороны РФ

Ранее Сергей Шойгу сообщил, что Минобороны фактически завершило строительство своих объектов в Арктике

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Развитие военной инфраструктуры в Арктике и у западных границ России станет приоритетом для Вооруженных сил России в ближайшей перспективе. Об этом во вторник сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.

"Впереди предстоит многое сделать. Много работы. Вы все слышали выступление и поручения Верховного главнокомандующего Владимира Путина", - сказал он.

Шойгу отметил, что в конце года также будут подведены итоги по выполнению поручений президента РФ, связанных с указами 2012 года, а также данных на майских и ноябрьских совещаниях в Сочи, которых прошло уже 10.

"Есть серьезные поручения по освоению отдельных регионов. Я говорю об Арктике, я говорю об островной части на востоке (страны - прим. ТАСС) и... что связано с укреплением наших западных границ", - подчеркнул министр.

Шойгу заявил, что в этом направлении уже проделана большая работа, связанная с размещением соединений. При этом он отметил активную работу командующих округами, строителей, тех, кто занимался размещением дивизий.

Днем ранее Шойгу заявил, что Минобороны фактически завершило строительство своих объектов в Арктике. По его словам, за всю историю освоения региона такого количества объектов в таком оснащении не строило ни одно государство.