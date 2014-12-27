Вооруженные силы РФ сосредоточатся на развитии инфраструктуры в Арктике и на западе страны
|
|
Российская военная база Арктический трилистник в Арктике. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Минобороны РФ
Ранее Сергей Шойгу сообщил, что Минобороны фактически завершило строительство своих объектов в Арктике
МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Развитие военной инфраструктуры в Арктике и у западных границ России станет приоритетом для Вооруженных сил России в ближайшей перспективе. Об этом во вторник сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.
"Впереди предстоит многое сделать. Много работы. Вы все слышали выступление и поручения Верховного главнокомандующего Владимира Путина", - сказал он.
Шойгу отметил, что в конце года также будут подведены итоги по выполнению поручений президента РФ, связанных с указами 2012 года, а также данных на майских и ноябрьских совещаниях в Сочи, которых прошло уже 10.
"Есть серьезные поручения по освоению отдельных регионов. Я говорю об Арктике, я говорю об островной части на востоке (страны - прим. ТАСС) и... что связано с укреплением наших западных границ", - подчеркнул министр.
Шойгу заявил, что в этом направлении уже проделана большая работа, связанная с размещением соединений. При этом он отметил активную работу командующих округами, строителей, тех, кто занимался размещением дивизий.
Днем ранее Шойгу заявил, что Минобороны фактически завершило строительство своих объектов в Арктике. По его словам, за всю историю освоения региона такого количества объектов в таком оснащении не строило ни одно государство.
|
26.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
27.12.2017 Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководством Вооруженных Сил
27.12.2017 Шойгу рассказал, что станет приоритетом для российских Вооруженных сил
25.12.2017 Бюджет Минобороны РФ на 2018 год составит $46 млрд
25.12.2017 Оружие-2017: какую технику получила армия России
25.12.2017 Выездная коллегия МО РФ прошла в Балашихе
25.12.2017 Доклад Министра обороны России на расширенном заседании Коллегии Министерства обороны 22 декабря
12.12.2017 Как обновилась российская армия за пять лет
27.11.2017 Минск продолжает оправдываться, у Москвы "всё под контролем"